Nur den Zettel falten - das war`s!

Manfred Lutzens

Brandenburg Für den heutigen Sonntag sind allein schon in Deutschland 64,8 Millionen Menschen zur Europawahl aufgerufen. Jeder hat dabei eine Stimme. Gleichzeitig stehen für das Land Brandenburg die Kommunalwahlen im Terminkalender. Hier können von den Berechtigten ab 16 Jahren in freier und geheimer Wahl insgesamt drei Kreuze abgegeben werden. Für das hiesige Stadtparlament streben 327 Kandidaten aus der Stadt Brandenburg und ihren Ortsteilen nach einem Mandat.

Blicken wir 30 Jahre zurück. Da nämlich gab es in den Kommunen der nur sechs Monate später von der friedlichen Revolution hinweg gefegten DDR die letzte "Einheitlisten-Wahl". In deren Vorfeld stellte sich die Situation für die schier allmächtigen Parteioberen allerdings nun wesentlich anders als bisher dar. Rumorte es doch mittlerweile überall im Lande zwischen Elbe und Oder. Nach außen indes verlief das Prozedere im Vorfeld wie immer. "Wählt am 7. Mai 1989 die Kandidaten der Nationalen Front!" - so erging einmal mehr der Appell. Schon seit dem 27. Januar, als in großen Lettern alle Medien zeitgleich den "Wahlaufruf der Nationalen Front der DDR" veröffentlichen mussten, war wiederum eine Propagandaflut auf die breite Masse hernieder geprasselt.

Neu allerdings: Es gab inzwischen Diskussionen gegen die Politik der Arbeiter- und Bauernpartei SED. Ja, es wurden offen kommunale Missstände angeprangert und grundsätzliche Fragen aufgeworfen. Zunehmend entwickelten sich Aktivitäten von den ersten, mittlerweile gebildeten Bürgergruppen. Die Zahl der Ausreisewilligen in den "Westen" stieg rapide an. Überdies versuchten beispielsweise jene Bürger, die schon lange auf eine Wohnung warteten oder Mängel in ihren vier Wänden beseitigt bzw. andere Probleme gelöst haben wollten, die Verantwortlichen halbwegs zu erpressen. Denn sie drohten, im Versagensfall "nicht zur Wahl zu gehen".

Gleichermaßen häuften sich bei der hiesigen Stasi-Dienststelle Meldungen über bislang nicht übliche Initiativen von Bürgern, die aber umgehend als sogenannte Oppositionelle registriert und beobachtet wurden. Auch deshalb deutete Vieles darauf hin, dass es diesmal nicht mehr bei einem, von großen Bevölkerungskreisen verächtlich nur als lästiges "Zettelfalten" bezeichneten Wahlvorgang bleiben würde. Besonders engagiert zeigten sich in Brandenburg (Havel) neben anderen die Mitglieder einer Umweltgruppe, die 1988 unter Regie von Erhard Gottschalk aus dem Friedensarbeitskreis hervorgegangenen war. Sie alle befanden sich längst im Visier der "Tschekisten", machten jedoch fast unbeeindruckt davon richtungsweisend auf den ominösen 7. Mai hin mobil.

So riefen die so mutigen Havelstädter zu mehr Zivilcourage auf, wollten Demokratie wagen und sich für die Umwelt stark machen. Und dann kamen diese, als "ein Höhepunkt im 40. Jahr des Bestehens unserer Republik" von den Partei-Propagandisten apostrophierten Kommunalwahlen. Wie immer zogen bereits zur frühen Morgenstunde ab 8 Uhr, exakt darauf vorbereitet, Betriebskollektive und Hausgemeinschaften zur sogenannten Stimmabgabe. Dabei wurden die sonderbarsten Verpflichtungen abgegeben. Sie reichten vom vierjährigen Dienst bei der Volksarmee (Erstwähler Frank Bein) bis hin zur Grünanlagenpflege (Genosse Nitsche) wie die Märkische Volksstimme damals zu lobpreisen wusste. Blumen gab`s ebenfalls wieder für die Ersten im "Wahl"-Lokal. Wer nach Ansicht der Organisatoren mit seinem Gang dorthin etwa zu lange zögerte, konnte zu späterer Nachmittagsstunde durchaus Besuch von Helfern mit der "fliegenden" Wahlurne erwarten. Indes mühten sich auftragsgemäß Musikgruppen, Chöre usw. in der Stadt um eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Allerorts gab es an diesem 7. Mai anno 1989 besonders wachsame Augen von jenen, die als "Schild und Schwert der Partei" um jeden Preis die Sicherheit aus ihrer Sicht gewährleisten wollten. Und wie immer: In der äußersten Ecke jeden Wahllokals stand die einzige Kabine. Nur dort ließ sich, wenn überhaupt, auf dem Stimmzettel der Nationalen Front etwas verändern. Wer sich dazu entschloss, war schnell von übereifrigen, linientreuen Wahlhelfern ausgemacht. Aber im Nachhinein sollte sich zeigen, dass die Zahl der mutigen Brandenburger diesmal weitaus größer war. Als dann am Abend des folgenreichen Maientages in der "Aktuellen Kamera" des DDR(Ost)-Fernsehens Wahlleiter Egon Krenz - im Herbst 89 übrigens letzter Staats- und Parteichef -, verkündete, es hätten 98,85 Prozent der Berechtigten für den Vorschlag und nur 1,15 Prozent dagegen votiert, wurde die Wahllüge ganz offensichtlich.

Zwar lag der Anteil der Nein-Stimmen so "hoch" wie nie seit DDR-Gründung, aber die Ergebnisse fielen in Wahrheit noch weitaus ungünstiger für die Staatsmacht aus. Das SED-Politbüro hatte vorab seine Wunschzahlen festgelegt, und so konnte aus unserer Stadt dieses Resultat in der "Märkischen Volksstimme" nachgelesen werden: Von 71 242 Wahlberechtigten gaben 71 028 (99,7 % Beteiligung) ihre Stimme ab, ungültig waren 214 (0,3 %). Für die 170 Kandidaten sowie 57 Nachfolger - namentlich bekanntgegeben am 10. Mai - hätten 70 319 Ja-Stimmen (99,3%) votiert, 495 dagegen (0,7%). Aber auch in Brandenburg hatte, so später der Bürgerrechtler Kuno Pagel, eine Gruppe das Geschehen verfolgt. Erstaunlich viele Havelstädter fanden sich zu der gesetzlich verbürgten öffentlichen Auszählung ein. "Das Ergebnis der Beobachtungen in elf von 95 Wahlkreisen sowie ein Vergleich mit der Bekanntgabe in der `MV` wurde (...) wie auch zwei Eingaben vervielfältigt und verbreitet", so Pagel dazu weiter.

Teilweise bereits in etlichen der Abstimmungslokale, spätestens aber bei der hiesigen Stadtverwaltung, wo die Fäden zusammenliefen, gab es also ebenfalls bewusste Manipulationen. Der bald nach der deutschen Wiedervereinigung (Oktober1990) im hiesigen Gericht anberaumte Prozess machte das nochmals deutlich. So mussten an jenem 7. Mai 89 oder unmittelbar danach auf Betreiben der örtlichen SED-Oberen die Wahlergebnisse wunschgemäß "frisiert" werden. Die damaligen Erfüllungsgehilfen kamen mit Geld- bzw. Bewährungsstrafen aus den Verhandlungen heraus. Doch dieser Wahlbetrug im Frühjahr 1989 bewirkte, dass die Partei der Arbeiterklasse endgültig ihre Glaubwürdigkeit verspielt hatte. Der Anfang vom Ende des ersten sozialistischen Staates, wie man ihn gern titulierte, war eingeleitet worden - mit der friedlichen Revolution im November schließlich vollzogen.