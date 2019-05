Wahlbeteiligung in Frankfurt (Oder) bei 26 Prozent

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Bei den Kommunal- und Europawahlen in Frankfurt (Oder) lag die Wahlbeteiligung um 14 Uhr bei 25,98 Prozent. Briefwähler sind hier noch nicht mit eingerechnet. Das teilte die Pressestelle der Stadtverwaltung mit. Vor fünf Jahren lag die Beteiligung zur gleichen Zeit bei lediglich 24 Prozent. Damals hatten dann bis 18 Uhr 40,5 Prozent aller Wahlberechtigten in der Oderstadt ihre Stimmen abgegeben.

Damit zeichnet eine leicht höhere Wahlbeteiligung als 2014 ab. Denn auch die Zahl der Briefwahlanträge ist im Vergleich zur letzten Wahl deutlich angestiegen. Nach Angaben der Kreiswahlleitung wollten 5354 Frankfurter per Brief abstimmen, 4179 waren es im Jahr 2014.

Noch bis 18 Uhr haben in Frankfurt die Wahllokale geöffnet. 54 sind es insgesamt, von Kliestow im Norden bis Lossow im Süden. 48210 Wahlberechtigte sind aufgerufen, eine neue Stadtverordnetenversammlung zu wählen. Auch über Europa und die Ortsbeiräte wird abgestimmt. Für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung gibt es 181 Kandidaten verteilt auf drei Wahlkreise. Sie gehören zehn Parteien und Listen an: CDU, SPD, Die Linke; Grüne/BI Stadtentwicklung, AfD, FDP, Piraten, BI Stadtumbau, Die PARTEI und Frankfurter-Bürger-Initiative. Für die 33 Sitze in den neun Ortsbeiräten gibt es 39 Bewerber.

Mit abschließenden Ergebnissen der Kommunalwahl ist erst in der Nacht zu rechnen. Im Foyer im Rathaus können Interessierte die aktuellen Auszählungsstände am Abend in Gemeinschaft verfolgen. 528 Wahlhelferinnen und -helfer sind heute in der Oderstadt im Einsatz.