Ladendieb betrunken am Steuer erwischt

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Waren im Wert von rund 200 Euro hat ein Ladendieb am Freitagabend in einem Supermarkt an der Sachsenhausener Straße in Oranienburg gestohlen. Anschließend flüchtete er mit einem zur Fahndung ausgeschriebenen Fahrzeug. Weit kam er allerdings nicht.

Den Diebstahl hatten Mitarbeiter des Marktes gegen 19 Uhr beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten den Verdächtigen kurze Zeit später an der Sachsenhausener Straße stellen. Das Diebesgut wurde dabei in einem Fahrzeug entdeckt, das von der Zulassungsbehörde wegen nicht mehr bestehender Haftpflichtversicherung zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem hatte der Ladendieb betrunken hinter dem Steuer gesessen. In der Atemluft wurden 1,79 Promille Alkohol gemessen. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen.

Gegen den 54-Jährigen wird nun wegen Ladendiebstahls, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.