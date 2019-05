RA

Neuruppin (MOZ) Einer 67-jährigen Frau ist am Sonnabend im Neuruppiner Einkaufszentrum "Reiz" die Handtasche gestohlen worden.

Nach Angaben der Polizei hatte die Frau gegen 13 Uhr ihre Handtasche für einen kurzen Augenblick ihre am Einkaufswagen vergessen, was ein unbekannter Täter nutzte und daraufhin die Handtasche entwendete. Ein ehrlicher Finder der Handtasche gab sich bisher nicht zu erkennen, weshalb die Geschädigte eine Strafanzeige wegen Diebstahls erstattete. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.