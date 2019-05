Tellerwäscher und so...

Stefan Klug

(MOZ) Das war ja klar. Obwohl Maya seit 15 Jahren als stellvertretende Filialleiterin eines Supermarktes den Laden schmeißt und selbst für neue Umsatzbringer sorgt, bekommt der fremde, weiße, männliche Kollege den Job als Chef. Die Latina schaut sich das ein paar Tage an und schmeißt dann hin. Kein Wunder, hat sie doch ein Vorstellungsgespräch bei einem großen Kosmetikkonzern. Dass sie eingeladen wird verdankt sie aber nicht ihrer bisherigen Karriere, sondern einem geschönten Lebenslauf und gepimpten Facebook-Profil, mit dem der Sohn einer Kollegin ihr helfen will. Als Maya von dem Schwindel Wind bekommt, ist es zu spät. Augen zu und durch, auf eigene Stärken besinnen und ansonsten ehrlich bleiben ist die Devise. Eine höchst persönliche Überraschung hilft ihr dazu, den neuen Lebensabschnitt zu meistern.

Vielleicht nicht vom Aschenputtel zur Prinzessin aber immerhin von der Verkäuferin in Queens zur Managerin in Manhatten. Das ist ganz sicher eine Karriere nach J.Lo’s Geschmack. Ein wenig Elend aber dafür um so mehr Glamour passen zur singenden Schauspielerin. Da kann sie auch mal wieder Jenny from the block sein. Auch wenn die Geschichte viele und sicher viele zutreffende Vorurteile aufgreift, der Lösungsweg ist eher der untypische, sogar für amerikanische Verhältnisse. So unbegrenzt sind die Möglichkeiten dann doch nicht. Kurzum, inhaltlich eher nicht der große Wurf, alles geht zu vorhersehbar, zu glatt und zu komplikationslos über die Bühne. Entsprechend muss sich La Lopeznicht besonders reinhängen, darf bis auf die Anfangsminuten immer perfekt gestylt aussehen und viel Sexyness ausstrahlen. Ein Feel-Good-Movie für alle, die nach einem stressigen Alltag keine Lust auf Probleme anderer haben.

Genre: Unterhaltung; FSK: o.A.; Laufzeit: 103 Minuten; Verleih: Tobis; Regie: Peter Segal; Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens, Leah Remini; USA 2018