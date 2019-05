Spraydose im Lagerfeuer setzt Gartenlaube und Hecke in Brand

OGA

Schwante/Zehlendorf (MOZ) Ein Lagerfeuer hat am Samstagabend in Schwante auf ein Gartenhaus und eine Hecke übergegriffen und einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatten zwei 20 und 25 Jahre alte Männer auf einem Grundstück an der Schloßstraße ein Lagerfeuer in einer Feuerschale angezündet. Gegen 21.45 Uhr warf einer der beiden eine Spraydose ins Feuer, die daraufhin explodierte. Durch den folgenden Funkenflug wurden ein Gartenhaus und eine Hecke auf dem Nachbargrundstück in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wurde auf rund 3 000 Euro geschätzt. Gegen die beiden Männer am Feuer wird nun ermittelt.

Bereits am Freitag kurz vor 22 Uhr ging an den Bahnschienen am Finkenweg eine kleine Wiesenfläche in Flammen auf. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Es verbrannten etwa 10 bis 15 Quadratmeter der Wiese. Durch die Polizei wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Die genaue Brandursache ist bisher aber noch unklar.