OGA

Liebenwalde (MOZ) In die Liebenwalder Grundschule sind Unbekannte am Wochenende eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei beschädigten die Täter zwischen Freitag und Sonntagmorgen zunächst eine Eingangstür, um in die Schule zu gelangen und brachten danach an weiteren fünf Türen Klebstoff an den Schlössern auf. Ob durch die Täter etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Der eingetretene Gesamtschaden wird auf 2 500 Euro geschätzt. Spuren der Tat wurden gesichert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.