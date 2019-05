Wenn ein Ex-Pauker auf der Bühne auspackt

Eckhard Handke

Neuruppin Einen amüsanten Abend konnten rund 250 Besucher am Sonnabend mit Herrn Schröder, nach eigenem Ermessen ein Pauker mit Kultstatus, im Neuruppiner Stadtgarten erleben. Der studierte Deutsch- und Englischlehrer Johannes Schröder hat seinen Job in einem Gymnasium schon vor einigen Jahren an den Nagel gehängt, um Comedian und Kabarettist zu werden. Das sei seine humoristische Form der Selbstverteidigung, heißt es als Erklärung.

Das Lehrersein als Trauma

In seinem aktuellen Programm "World of Lehrkraft – ein Trauma geht in Erfüllung" nahm Johannes Schröder seine Schützlinge am Sonnabend für zwei Stunden mit auf einen fast schon therapeutischen Trip. Wer ein persönliches Schultrauma endlich hinter sich lassen wollte, für den hat sich der Abend sicher gelohnt. Schröder war witzig, amüsant und frech. Er ermöglichte Einblicke in den Alltag von Lehrern und Schülern. Gelacht wurde jedenfalls viel über den Blick hinter die Fassade des Pädagogentums, das so modern und dynamisch wie ein 56k-Modem ist.