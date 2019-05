Spiel, Spaß und Sport in der Turm-Erlebniscity

Sophie Schade

Oranienburg Bambule vor der Turm-Erlebniscity: Mit einem bunten Bühnenprogramm und einem vielfältigen Sportangebot stieg am Sonnabend das diesjährige Kinderfest.

Vor der Bühne warten die Kinder auf einen Star, den sie sonst nur aus dem Radio kennen: Frank und seine Freunde, ein deutschsprachiges Kindermusikprojekt. Als der erste von "Franks Freunden" die Bühne betritt, ist das junge Publikum hellauf begeistert: Das Zappeltier, ein grünes Fantasietier mit roter Knollnase und roten Haaren, animiert die Kinder zum Mittanzen.

Kosi und Carsten sind mit ihrer fünfjährigen Tochter Greta eigentlich zum Schwimmen aus Karow nach Oranienburg gefahren. Das Spektakel vor der Schwimmhalle können sie auf dem Rückweg natürlich nicht links liegen lassen, auch wenn Tochter Greta schon sichtlich müde vom Toben im Spaßbad ist. Die sechsjährige Marla steht währenddessen mit ihren Eltern für ein Eis an. Sie ist ein wenig ungeduldig, schließlich will sie die Feuershow auf der Bühne nicht verpassen. Ihre Mutter Friederike lobt derweil die Mischung aus Musik, basteln sowie die Sportangebote, die vom Kreissportbund organisiert wurden.

Vom Ruderergometer bis zum Sackhüpfen erproben die potenziellen Nachwuchsathleten ihre Talente. Der Blickfang ist ein beigefarbener Bus vom Typ Jelcz 043, Baujahr 1969. Der Oldtimer kann ab sofort bei der OVG zum Beispiel für Hochzeitsfahrten oder Firmenausflüge gemietet werden. 2012 hat das Busunternehmen das gute Stück gekauft.

"Der vorherige Besitzer konnte sich so einen alten Bus nicht mehr leisten, aber er wollte auch nicht, dass er in irgendeinem Garten als Laube verkommt", so Heiko Moormann. In den folgenden sieben Jahren war das Fahrzeug ein Projekt für die Auszubildenden des Betriebs. Angehende Mechatroniker und Busfahrer schraubten ungezählte Stunden an der alten Karosserie, brachten Motor und den Innenraum des Fahrzeugs wieder auf Vordermann.

"Das ist nicht nur für die Kinder ein ganz besonderes Erlebnis, sondern vor allem auch für die Großeltern, die in Erinnerungen schwelgen können", hat Heiko Moormann beim Fest zufrieden beobachtet.