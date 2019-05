Oliver Schwers

Schwedt (MOZ) Anstehen vor den Wahllokalen – so begann für viele Menschen in der Uckermark der Wahlsonntag.

Schon zu Beginn bildeten sich überall teilweise lange Schlangen. Durch die Fülle der Stimmzettel von der Europawahl bis zur Wahl des Ortsvorstehers hat sich der zeitliche Aufwand deutlich erhöht. Ältere Menschen benötigten bis zu zehn Minuten in der Wahlkabine, um ihre Kreuze zu machen.

Auch durch die Länge und Breite der Stimmzettel gab es Platznot. Die Schwedter Wahlbehörde ließ deswegen extra zusätzliche Wahlkabinen aufstellen. In kleineren Orten der Umgebung machten etliche Wähler kehrt und kamen am Nachmittag wieder.

Um den Urnengang zu erleichtern, hingen vor den Wahllokalen zwar Musterstimmzettel aus. Dennoch befassten sich viele Wähler tatsächlich erst in der Wahlkabine mit der Auswahl ihrer Kandidaten, so die Mutmaßung von Wahlhelfern.

Insgesamt sind 104 273 Menschen der Uckermark aufgerufen, von ihrem Wahlgebrauch zu machen. Bis gegen 14 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei rund 25 Prozent.

In einem Schwedter Wahllokal gab es am Vormittag Aufregung: Eine Wählerin spazierte mit einer hilfsbedürftigen Meise in der Hand in den Raum und bat um Unterstützung. Wahlhelfer und Wahlbehörde suchten telefonisch nach einer Lösung, doch konnten sie in Schwedt keinen Tierschützer erreichen.

Schließlich gab das Nabu-Erlebniszentrum Blumberger Mühle bei Angermünde Auskunft. In solchen Fällen sollten Vögel lieber vor Ort belassen werden, weil sich die Eltern ihrer annehmen. Oder aber die Natur regelt die Sache von selbst. Die Meise verließ das Wahllokal wieder. Alle Beteiligten hoffen, dass sie überlebt.