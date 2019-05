Tausende Zuschauer beim Fontane-Umzug

Eckhard Handke

Neuruppin ( ) Weit mehr als 3 000 Zuschauer säumten am Samstagnachmittag die Karl-Marx-Straße von der Pfarrkirche bis zum Fontane-Denkmal. Sie alle wollten den großen Festumzug "Fontane 1819 bis 2019" miterleben, den die Entwicklungs- und Arbeitsfördergesellschaft (EAN) und hunderte Freiwillige auf die Beine gestellt hatten.

Um 14 Uhr donnerten drei Kanonenschüsse zum Start des Umzuges in den Himmel. Da hatten sich die Zuschauer längst ihren Platz an der Strecke gesichert. Zum Erfolg des Umzuges mit mehr als 20 Bildern aus dem Leben Fontanes und seiner Zeit haben rund 500 Darsteller von fünf Neuruppiner Schulen, 25 Vereinen, Mitarbeiter von Unternehmen und Privatpersonen beigetragen.

Bilderstrecke Großer Fontane-Festumzug in Neuruppin Bilderstrecke öffnen

Angeführt wurde der Umzug von alten Handwerksberufen aus der Zeit des Biedermeier, gleich gefolgt von der Darstellung "Markttag wie zu Fontanezeiten", einem bunten Treiben. An drei Stationen wurden die Schaubilder von Moderatoren erklärt. Am Schulplatz hatte das Peter Pusch mit einem Megafon übernommen. Allerdings waren die Erklärungen nur in der Nähe zu verstehen. "Es war trotzdem toll", sagte Claudia Hoffmann aus Neuruppin. "Ich habe mich an den schönen Kostümen erfreut, auch wenn ich nichts von der Moderation mitbekommen habe. Das war für mich kein Problem".