Drei Musiker rocken die Klostergalerie

Wolfgang Gumprich

Zehdenick Dominic Merten, ein junger Allround-Musiker, schafft es, mit seinem schwarzen Kasten und seiner akustischen Gibson-Gitarre, eine mindestens vierköpfige Band zu ersetzen. "Der Mann groovt", heißt es über den 27-Jährigen mit der roten Kappe, und das bewies er am Freitag bei seinem Solo-Konzert in der Klosterscheune. Es wurde ein richtiges Heimspiel für den Berliner, der seit einigen Monaten im Ziegeleipark in Mildenberg wohnt. Seine Fans aus dem direkten Umfeld saßen im Publikum und hatten die Backen voller Spaß, was sich in direkten Kommentaren äußerte. Merten bekannte sich als Fan von U2, und das hörte man schnell aus seinen Songs heraus, sämtlich auf Deutsch. Leider versuchte die Gibson immer, lauter als ihr Herr zu sein, sodass das Publikum genau hinhören musste. Seine Texte stammen größtenteils aus seinem Erfahrungsfeld. Neben Eigenkompositionen spielte Dominic Merten auch "Ausgeliehenes", unter anderem von Neil Young, und erzählte dazu eine erstaunliche Geschichte: Draußen in der Ziegelei trifft man sich abends zum Feierabend schon einmal auf ein Bier, sitzt gemeinsam auf einem Baumstamm, "und plötzlich hört man von irgendwo Neil Young". Das faszinierte ihn so sehr, dass "Rockin‘ the free world" am Freitag nicht fehlen durfte.

Die zweite Band des Abends in der Klosterscheune hatte ebenfalls ein Heimspiel, obwohl sie sich als "Berliner Band" vorstellten, weil sie dort ihren Probenraum haben: "Heymbrecht" mit Andreas Domke an der Gitarre und Wilhelm Furian an den Drums, auf ihren Bassmann mussten sie am Freitag verzichten. So spielten sie im Duett. "Heymbrecht"spielten ihr Programm mit eigenwilligen Harmonien und tiefsinnigen Texten vor. Das Publikum brauchte erst ein wenig Zeit zum Durchatmen, bevor es klatschte. Auch wenn da vorne am Mikrofon kein Pfarrer stand und predigte, sondern ein Andreas Domke im Rhythmus tänzelte und sang, bei den Texten hörte man den Theologen heraus. Zur Hochform liefen "Heymbrecht" mit ihren Zugaben auf: Mit Dominic Merten rockten sie mit Titeln von U2 und Pink.