Bredereiche II siegt beim traditionellem Wettstreit

Spannende Wettkämpfe auch fürs Publikum: Der 21. Pokalwettkampf der Feuerwehren Oberhavels war am Sonnabend in Schulzendorf eingebunden in das Dorffest. © Foto: Wolfgang Gumprich

Wolfgang Gumprich

Schulzendorf ( ) Gibt es eigentlich etwas Besseres für ein Dorfkind, als zur Feuerwehr zu gehen? Wo, wenn nicht hier, lernen die Jungen und Mädchen Verantwortung, Gemeinschaft, Teamgeist und sich einzuordnen.

Dies war am Sonnabend gut in Schulzendorf zu beobachten, als die Wehren aus ganz Oberhavel zum Wettbewerb "Löschangriff nass" antraten. Bei den vier Männer-Mannschaften war die Wehr aus Großmutz am schnellsten. Sie benötigte für den Angriff lediglich 40 Sekunden.

Spannender wurde es bei den Jugendfeuerwehren, die mit insgesamt 17 Gruppen zum Wettbewerb angetreten waren. Ihre Aufgabe bestand darin, mit zwei C-Rohren von einer Pumpe aus einen Löschangriff aufzubauen und drei Scheiben mit Wasserdruck umzukippen. Da kamen Zeiten von etwa 30 Sekunden bis fast zwei Minuten zusammen. Klar, dass die Älteren allein durch Körpergröße im Vorteil waren, doch selbst die Kleinen knieten sich richtig rein. Am Ende siegte die Mannschaft Bredereiche II mit 30,4 Sekunden, dicht gefolgt von der Wesendorfer Wehr mit 32,8 Sekunden. Platz drei holte sich die Wehr aus Birkenwerder.

Nach dem Löschangriff folgte wie selbstverständlich das Abräumen der Schläuche, Verteiler und Spritzen. Kein Gemurre wie beim abendlichen Aufräumen im Kinderzimmer, alles war klar geregelt. Die Schläuche wurden zuerst entwässert, dann mit der Kurbel aufgerollt. Nicht jeder Handgriff saß beim ersten Mal, es war ja auch egal, es wird geübt.

Frank Kliem, stellvertretender Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg, äußerte sich sehr positiv über die Leistung der Jugendlichen und hofft, dass sie nach der magischen Grenze des 16. Lebensjahrs weiter bei der Feuerwehr bleiben mögen. Zusammen mit dem Schulzendorfer Ortswehrführer Ralf Dombrowski überreichte Frank Kliem die Pokale und Urkunden an die Mannschaften. Frauenmannschaften traten auch zum diesjährigen Pokalwettkampf nicht an. Doch Ralf Dembrowski ist optimistisch, dass sich das in Zukunft wieder ändern wird, weil in einigen Jugendwehren viele Mädchen eifrig mitmischen.

Der Wettbewerb der Feuerwehren gehörte als ein Programmpunkt zum diesjährigen Dorffest, das mit einer Disko endete. Dazwischen trat noch Clown Klatti auf, eine große Hüpfburg lockte die Kinder an. Beim Schulzendorfer Dorffest war für ordentlich Spaß gesorgt.