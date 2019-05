Gregor Gysi sprach in Lehnitz über Europa und das Älterwerden

Sophie Schade

Oranienburg (Sophie Schade) Gregor Gysi war der Stargast beim Frühlingsfest in der Lehnitzer Friedrich-Wolf-Gedenkstätte. Er sparte nicht mit Anekdoten und guten Ratschlägen.

Gregor Gysi ist zu spät. Eine halbe Stunde, nachdem sein Auftritt beim Frühlingsfest in der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte hätte beginnen sollen, ist von dem Linken-Politiker weit und breit keine Spur zu sehen.

"Mal sehen, ob er auf einem Schimmel eingeritten kommt", scherzt Paul Werner Wagner, der Vorsitzende der Friedrich-Wolf-Gesellschaft. Doch das Jazz-Duo "Keys’n’Drums" – Andreas Oehme am Keyboard, Dag Tjaden am Schlagzeug – unterhält das Publikum in der Wartezeit bestens mit diversen Interpretationen bekannter Titel aus Jazz, Blues und Rock, von Elvis Presley bis Bodo Wartke. Nervosität oder Ungeduld unter den Gästen? Keine Spur.

Friedrich Wolfs Fabeln

"Dieses Haus liegt schön im Grünen, das entschleunigt", befindet Monika Trutt, Deutsch- und Geschichtslehrerin aus Berlin. Sie ist schon lange Fan von Friedrich Wolfs Texten, gerade nutzt sie einige seiner Fabeln als Beispiele im Deutschunterricht – nicht zuletzt, weil sie so wenig an Aktualität eingebüßt hätten, findet sie.

Viele Gäste sind sich einig: Abgesehen davon, dass die Werke Friedrich Wolfs gewürdigt werden, ist allein die beruhigende Atmosphäre im Garten der Gedenkstätte einen Besuch wert. Auch wenn der Hauptgast beim Frühlingsfest am Ende ganze 40 Minuten auf sich warten lässt, wirklich übel nimmt es ihm niemand. Schließlich tritt Gregor Gysi gemeinsam mit Paul Werner Wagner vor das Publikum: Zu Beginn entschuldigt er sich in aller Form bei seinen Zuhörern: Es ist bereits sein vierter Termin für diesen Tag, ein fünfter folgt noch. Der Besuch in der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte war seit anderthalb Jahren geplant. Dass er auf den Tag vor der Europawahl fallen würde, war Zufall.

Als Präsident der Europäischen Linken habe er vor Parteien gewarnt, die nur zur Wahl für das EU-Parlament antreten, um es dann von innen zu zersetzen, sagt Gysi, und er habe um mehr Solidarität unter den Mitgliedsstaaten geworben. Nach einigen mahnenden Worten erzählt er dann aber lieber Anekdoten aus seiner Zeit als Rechtsanwalt und Politiker. Eine abschließende Botschaft nach einer Dreiviertelstunde Gespräch an das insgesamt eher betagte Publikum: "Hören Sie auf, die ganze Zeit über Krankheiten zu quatschen! Davon werden Sie auch nicht gesund."

Dass Gregor Gysi anschließend gerne seine Autobiografie signiert, lassen sich die Gäste nicht zweimal sagen. Kaum sind die Mikrofone ausgeschaltet, tummeln sie sich mit ihren Exemplaren um seinen Tisch wie die Motten ums Licht.

Die Besucherin Sibylle Marsch ist von einer Freundin überredet worden, zu diesem Frühlingsfest mitzukommen, und war so zum ersten Mal in der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte. Einziger Wermutstropfen war für sie an diesem Nachmittag: "Ich hätte mir gewünscht, dass Gregor Gysi noch ein wenig länger erzählt und es am Ende vielleicht noch eine Fragerunde mit dem Publikum gibt."