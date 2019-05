Deutlich mehr Berliner wählen ihr Europa

dpa

Berlin (dpa) Für die Europawahl am Sonntag haben sich in Berlin wohl deutlich mehr Menschen interessiert als vor fünf Jahren.

Zwei Stunden vor Schließung der 1800 Wahllokale um 16 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 46,1 Prozent und damit 9,9 Prozentpunkte höher als zum selben Zeitpunkt bei der Wahl 2014, wie die Landeswahlleitung mitteilte. Das Niveau wie bei der Europawahl 2014 nach Schließung der Wahllokale (46,7 Prozent) war also schon fast erreicht.

Am fleißigsten waren die Wähler den Angaben zufolge im Bezirk Steglitz-Zehlendorf (52,4 Prozent). Am niedrigsten lag die Wahlbeteiligung um 16.00 Uhr in Marzahn-Hellersdorf (39,0 Prozent).

Auf eine höhere Wahlbeteiligung deutete vor dem Wahlsonntag bereits das starke Interesse an der Briefwahl hin. 20,2 Prozent der rund 2,5 Millionen Wahlberechtigten forderten bis Freitag die entsprechenden Unterlagen an - insgesamt 505 663 Berliner. Das waren gut 133 000 mehr als vor fünf Jahren.

Laut den ersten bundesweiten Prognosen von ARD und ZDF musste die große Koalition aus Union und SPD der Europawahl in Deutschland herbe Verluste hinnehmen. Die Grünen landeten hinter der Union erstmals bei einer bundesweiten Wahl auf dem zweiten Platz noch vor der SPD. Erste Berliner Landesergebnisse wollte die Wahlleitung am Abend gegen 19.30 Uhr veröffentlichen.

Nach den Zahlen der beiden TV-Sender um 18.00 Uhr kamen CDU und CSU mit ihrem gemeinsamen Spitzenkandidaten Manfred Weber auf 27,5 bis 28 Prozent. Die SPD sackte ab auf 15,5 Prozent, die Grünen verbesserten sich klar auf 20,5 bis 22 Prozent. Die AfD kam den Prognosen zufolge auf 10,5 Prozent, die FDP auf 5,5 Prozent, die Linke ebenfalls auf 5,5 Prozent.

Der Wahltag in Berlin war am Vormittag insgesamt entspannt gestartet und nahm dann Tempo auf. Etliche Wahllokale berichteten von zunehmendem Andrang am Nachmittag. Insgesamt verlief die Wahl laut Landeswahlleitung und nach Angaben aus den Bezirken weitgehend reibungslos.

Allerdings fehlten in Pankow, dem größten Wahlbezirk der Hauptstadt, am Morgen zunächst Dutzende Wahlhelfer. "16 Helfer haben sich krankgemeldet, aber 23 sind ganz ohne Entschuldigung ausgeblieben", sagte Bezirkswahlleiterin Christine Ruflett. Die Betreffenden müssten nun unter Umständen mit einem Bußgeld rechnen. Aus der Reserve konnten nach ihren Angaben jedoch 31 Wahlhelfer nachbesetzt werden, so dass es zu keinerlei Problemen gekommen sei.

In Friedrichshain-Kreuzberg fehlten laut Bezirkswahlleiterin Sieglinde Pölitz zehn Wahlhelfer unentschuldigt. In Mitte hakte es zunächst morgens in zwei Wahllokalen, die nicht aufgeschlossen werden konnten. "Nach einer halben Stunde waren die Lokale jedoch offen", so Bezirkswahlleiter Rainer Rinner. Für 40 erkrankte Wahlhelfer habe man sich "von der gut gefüllten Ersatzbank" bedient.

Am Mittag erhob die AfD mit Blick auf zwei Wahllokalen in Steglitz-Zehlendorf und Wilmersdorf den Vorwurf der unerlaubten Wahlbeeinflussung: Neben den Hinweisschildern zu den Wahllokalen seien dort ein Foto der jungen Klima-Aktivistin Greta Thunberg beziehungsweise ein handgeschriebener Zettel mit der Aufschrift "AfD sind Neonazis" angebracht worden. Die Landeswahlleitung ließ beides entfernen, wie sie selbst angab.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gab seine Stimme gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender im Stadtteil Dahlem ab und rief noch einmal zur regen Teilnahme an der Wahl auf. "Ein demokratisches Deutschland in einem vereinten Europa, das ist ein großes Glück", sagte er. "Und ich finde, dafür lohnt es sich zu arbeiten, und vor allen Dingen lohnt es sich, dafür zum Wählen zu gehen."

Der Landesvorsitzende der CDU, Kai Wegner, sagte nach seiner Stimmabgabe in Spandau: "Die europäische Idee ist keine Selbstverständlichkeit, wenn wir nach Großbritannien schauen. Berlin braucht eine starke Stimme in Europa, die für diese europäische Idee steht."

Die Wähler hatten dieses Mal mehr Optionen denn je: 40 Parteien und sonstige politische Vereinigungen treten an, fast doppelt so viele wie bei der Europawahl vor fünf Jahren. Der Stimmzettel war 94 Zentimeter lang. Unter den bundesweit mehr als 1000 Kandidaten waren 110 mit Wohnsitz in Berlin.

Wahlberechtigt waren nicht nur Deutsche, sondern auch EU-Ausländer. Allerdings ließen sich in Berlin - wie schon 2014 - lediglich 7,1 Prozent in die Wählerverzeichnisse eintragen: Rund 18 000 der 256 000 EU-Bürger über 18 in Berlin wollten also von ihrem Wahlrecht hier Gebrauch machen und eine der deutschen Listen wählen. Darunter waren knapp 900 Briten, deren Heimatland demnächst aus der EU ausscheidet, aber wegen der Verzögerungen in diesem Prozess trotzdem noch einmal mitwählt.

Allerdings gab es auch EU-Bürger, die die Kandidaten ihres Heimatlandes wählen wollten. Vor der rumänischen Botschaft etwa, die als Wahllokal diente, warteten Hunderte Menschen. Auch vor der französischen Botschaft am Brandenburger Tor bildete sich zeitweise eine 300 Meter-Schlange. Wartezeit bis zur Stimmabgabe: Anderthalb Stunden, berichteten Zeugen vor Ort.