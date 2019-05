Endergebnis erst am Mittwoch

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Es ist 18 Uhr, hiermit erkläre ich die Wahl für beendet", sagte Robert Schulz, Wahlvorstand im Wahllokal in der Aula des Bertolt-Brecht-Gymnasiums. Dann ging es ganz schnell. Mit Martin Berthy öffnete er die mit einem Schloss versehene Wahlurne mit den Wahlzetteln für die Europawahl und kippte sie auf zusammengestellte Tische.

Auf etwa 30 Prozent schätzen er und Guido Mallon die Wahlbeteiligung im Wahlbezirk. "Könnte besser sein", fügte er hinzu. Für Robert Schulz und die anderen Wahlhelfer wird es eine lange Nacht. Zuerst werden sie die Europawahl auszählen, dann die Kreistagswahl und dann die Stadtverordnetenwahl. In fünf Ortsteilen kommt noch eine vierte Urne hinzu, nämlich die des Ortsbeirates. Nur in Bralitz bleibt es bei drei Urnen, da sich für die Wahl des Ortsbeirates nicht genügend Kandidaten fanden.

"Bei der Stadtverordnetenversammlung dürfen wir abbrechen", sagte Christine Ruppenthal im Wahllokal Hohensaaten. Denn schon früh am Morgen hatten sich die Wahlhelfer in den Wahllokalen eingefunden, um pünktlich um 8 Uhr die Pforten öffnen zu können. Wenn die Konzentration nachlässt, werden sie das Auszählen erst am Montag fortsetzen.

Wie Wahlleiterin Anja Neumann-Körber mitgeteilt hat, werde der Wahlausschuss erst am Mittwoch um 15.30 Uhr öffentlich tagen. In dieser Sitzung wird das endgültige Wahlergebnis für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung sowie der Ortsteile festgestellt. Die Zahl der Stimmen werden zwar schon vorher auf der Internetseite der Stadt Bad Freienwalde als vorläufiges Ergebnis bekannt gegeben. Wer tatsächlich in die Stadtverordnetenversammlung einzieht und wie die Sitzverteilung aussieht, werde vor Mittwoch nicht feststehen, so Anja Neumann-Körber. Denn dies sei ein aufwändiges Rechenverfahren.

Die Wahlbeteiligung in den Ortsteilen sah besser aus. "Bei uns haben ein Viertel der wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben", meldete das Wahllokal in Schiffmühle um Punkt 11 Uhr.

Im Amt Falkenberg-Höhe lag die Wahlbeteiligung in Wölsickendorf um 14 Uhr bereits bei 51,22 Prozent. Auch in allen anderen Wahllokalen des Amtes lag sie auf ähnlichem Niveau. In Wriezen und im Amt Barnim-Oderbruch wurden keine Prozentzahlen errechnet. In Neulewin hatten um 14 Uhr 147 Wähler ihre Stimmen abgegeben. Überall ging die Wahl ohne Zwischenfälle vonstatten.