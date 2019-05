Vorgeschmack auf Jazz in E.

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Noch hat die 25. Ausgabe von "Jazz in E." unter dem Thema "Ritual" nicht begonnen, da sind schon die ersten Musiker in der Stadt. Zum Guten-Morgen-Eberswalde gab FAT, das aus Alex Machacek, Raphael Preuschl und Herbert Pirker bestehende Fabulous Austrian Trio am Kirchenhang vor etwa 50 Zuhörern einen Einblick in die österreichische Musikszene.

Das Festival beginnt am Mittwoch im Paul-Wunderlich-Haus. Eröffnet wird es um 20 Uhr mit der Mbira-Instrumentalistin und Sängerin Stella Chiweshe aus Simbabwe.