Stadt lässt Spreeterrasse sanieren

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die seit August 2018 gesperrte Aussichtsplattform am Spreeuferweg bleibt erhalten und wird für rund 14 000 Euro saniert. Das haben die Stadtverordneten von Fürstenwalde in ihrer letzten Sitzung vor der Wahl mit großer Mehrheit beschlossen.

Das Bauwerk wurde im Jahr 2006 errichtet – und sorgte schon bald darauf für schlaflose Nächte bei einigen Anwohnern, weil sich Jugendliche dort bis in die Morgenstunden trafen, Musik hörten und in Vorgärten ihre Notdurft verrichteten. Bereits 2007 ließ die Stadtverwaltung die Plattform für mehrere Monate sperren. Was die Anlieger freute, missfiel Spaziergängern. Die Plattform wurde wieder geöffnet.

2018 flammten die Anliegerproteste erneut auf. Zudem sorgten die teilweise verschlissene Unterkonstruktion und der morsche Handlauf für Sicherheitsmängel. Die Terrasse wurde mit einem Bauzaun gesperrt. Um zu erfahren, wie es weitergehen soll, stellte die Verwaltung den Abgeordneten nun drei Varianten zur Wahl: Sanierung, Abriss oder Neubau an anderer Stelle.

Um die Lärmbelästigung für die Anwohner zu reduzieren, wolle man das Gespräch mit den Nutzern suchen, sagte Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ). Überlegt werde, Nutzungszeiten für die Terrasse zu vergeben. Zudem sei ein WLAN-Hotspot für die Spreewiese in Planung. Vielleicht führe dieser "Lockpunkt" dazu, dass die Jugendlichen ihren Treffpunkt verlagern. Auch Toiletten stellte Rudolph in Aussicht.