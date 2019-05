Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Mit Müsliriegeln und Getränken haben sich Gisela und Joachim Grämer am Sonntag in Fürstenwalde für die nächste Etappe ihrer insgesamt 400 Kilometer langen Tour auf dem Spreeradweg gestärkt.

Die Strecke von Beeskow nach Erkner stand auf dem Tagesplan des Ehepaars aus Pirna. Für einen Besuch in Dom oder Museum reichte die Zeit nicht, "aber die Marktplätze der Städte suchen wir immer auf", verriet Joachim Grämer.

Am Mittwoch starteten die Radler in Eibau (Lausitz). Heute steht die letzte Etappe, nach Berlin-Köpenick, an.