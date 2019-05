Deutsche Post bereitet Probleme

Volkmar Ernst

Löwenberger Land: (MOZ) Zumindest im Ortsteil Nassenheide hatten sich die Organisatoren bei der Vorbereitung und Einrichtung des Wahllokals verschätzt. Es waren definitiv zu wenige Wahlkabinen vorhanden, andererseits zu viele Wahlen gleichzeitig angesetzt. Außerdem standen so viele Namen, Parteien und Wählerbündnisse auf den Wahlzetteln zur Europawahl, zum Kreistag, der Gemeindevertretung und den Ortsbeiräten. Die Folge war, dass sich vor dem Dorfgemeinschaftshaus eine Warteschlange bildete. Im Durchschnitt standen die Wähler rund 30 Minuten an, um ihre Stimmen abgeben zu können. Einige Nassenheider dachten, sich damit zu behelfen, indem sie umkehrten, um später wiederzukommen. Doch auch durch die Nachlieferung weiterer Wahlkabinen konnte die Wartezeit nicht deutlich gesenkt werden.

In einige Wahllokalen mussten zudem zusätzliche Wahlurnen geliefert werden, weil deren Größe für die Papierfülle einfach nicht ausreichte.

Ein anderes Problem, mit dem sich die Löwenberger beschäftigen mussten, war die Unzuverlässigkeit der Post. So waren Briefwahlunterlagen nicht oder falsch zugestellt worden. Statt in der Löwenberger Verwaltung waren einige in Gransee abgegeben worden. Sie wurden abgeholt und, soweit es die Wahlen zur Gemeindevertretung und den Ortsbeiräten betraf, noch am Nachmittag in die zuständigen Wahllokale gebracht.

In Nassenheide musste einem Einwohner die Wahl verweigert werden, da sein Name mit einem Sperrvermerk gekennzeichnet worden war. Ein normales Prozedere, um eine doppelte Stimmabgabe zu verhindern, wie Wahlleiterin Martina Kranich erklärte. Doch konnte sie nicht einfach den Sperrvermerk aufheben. Da der Wähler glaubhaft nachweisen konnte, keine Wahlunterlagen erhalten zu haben, wurden in Absprache mit dem Kreis seine "alten" Briefwahlunterlagen für ungültig erklärt und ihm neue ausgehändigt.

Viel Ärger und Arbeit, auf die die Löwenberger Wahlleiterin und ihre Kollegen gern verzichtet hätten. Dennoch fällt ihr Fazit positiv aus. "Abgesehen davon, gab es keine Vorkommnisse."

