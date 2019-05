CDU-Kreischef sieht Grünen-Aufschwung als Grund für Verluste

Marco Winkler

Oberhavel (MOZ) "Es ist traurig, wie viel wir verloren haben", resümierte der CDU-Kreisvorsitzende Frank Bommert die Europawahlprognose. Die lag um die 28 Prozent.

Er sieht den Aufschwung der Grünen als einen Grund für den Verlust der Christdemokraten. "Umweltschutz steht bei den Wählern ganz oben", sagte er mit Blick auf die "Fridays for Future"-Bewegung. "Das ist kein klassisches CDU-Thema." Auch weiß er nicht, inwiefern sich das kontrovers diskutierte YouTube-Video von Rezo ("Die Zerstörung der CDU") – Bommert bezeichnet es als Attacke – auf die Wahl ausgewirkt haben könnte. Die CDU konterte mit einem elfseitigen Brief. "Das war keine zielführende Gegenantwort. Damit haben wir die Zielgruppe nicht erreicht", so Bommert. Für ihn ist aber die Auszählung für den Kreistag entscheidend. Ziel: "Wir wollen stärkste Kraft werden und den Vorsitzenden stellen." Eine Koalition mit der SPD könnte es geben. "Das hat sich bewährt in den vergangenen Jahren. Wir müssen nur gucken, ob es dieses Mal reicht oder ob wir einen dritten Partner brauchen." Die Kreis-CDU verfolgte die Wahl auf dem Spargelhof.