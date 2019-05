AfD-Erfolge: "Wir haben unser Potenzial ausgeschöpft"

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Die AfD wird nach den Kommunalwahlen in Oberhavels Parlamente einziehen. Sie sind die Gewinner des Wahlabends im Landkreis.

Die erste Hochrechnung um 18 Uhr zur EU-Wahl hatte Oberhavels AfD noch nicht so richtig geschmeckt. Nur knapp zehn Prozent. Dietmar Buchberger, Vize-Vorsitzender der Kreis-AfD, hatte "mindestens zwölf Prozent" erwartet. Doch der Appetit auf der Wahlparty der AfD Oberhavel in "Pudes Eck" in Velten nahm bald deutlich zu. Als zum ersten Mal die lokalen Werte zur Europawahl in Oberhavel auf der eigens aufgezogenen Leinwand erschienen, gab’s den ersten Applaus: 23 Prozent für die Rechtspopulisten. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt erst ein Prozent der Stimmen ausgezählt war. Nur dass die Grünen bei der Europawahl so absahnten, stiße Buchberger auf. 30 Prozent der Nichtwähler haben die Grünen gewählt, Stimmen auf die eigentlich die AfD gesetzt hatte.

Doch die schlechte Laune währte nur kurz. Denn die guten Zahlen verstetigten sich mehr und mehr. Nach und nach trafen immer mehr Gäste im Pudes Eck ein. Rund 20 Parteimitglieder ließen es sich bei Burgern und Biert gutgehen. Denn Blick immer auf die Leinwand oder das Handy gerichtet.

"22 Prozent wollen wir im Kreistag erreichen", sagte AfD-Kreischef Andreas Galau. An diesem Abend schien alles möglich, auch das die Rechtspopulisten zweistellig in den Kreistag einziehen und die Linken blass aussehen lassen. "Wir wollen Sacharbeit machen und in die Ausschüsse gehen", sagte Galau.

Sein Vize Buchberger war schon um 18 Uhr realistischer. Da hatte er 17 Prozent für den Kreistag vorhergesagt. Nach 22 Uhr war sein Ergebnis aus dem Stand erreicht. "Ganz überraschend ist es nicht. Das hatte sich angedeutet. Wir haben jetzt unser Potenzial abgerufen."