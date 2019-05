AfD und Grüne gewinnen in Oberhavel kräftig dazu

Claudia Duda

Oberhavel (MOZ) Oberhavel hatte die Wahl – doch es gibt keinen Gewinner. Am späten Sonntagabend zeichnete sich für die Kreistagswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SPD und der CDU ab. Auf Rang drei lag die Alternative für Deutschland (AfD), die sich bei der Europawahl in Oberhavel prozentual den Spitzenplatz mit der CDU teilt. Zum Schluss lag die AfD mit 53 Stimmen vorn.

Von Beginn der Auszählung an hatten die Rechtspopulisten in Oberhavel die Nase vorn. In einigen Orten des Kreises kam die AfD auf mehr als 20 Prozent, in Sonnenberg sogar auf 29,1 Prozent. Vor allem in den ländlichen Regionen wurde AfD gewählt. Erst mit der Auszählung des letzten Stimmbezirkes für die Europawahl war klar, dass die AfD ihren Spitzenplatz behält. Um 22.36 Uhr sah das vorläufige Ergebnis für Oberhavel folgendermaßen aus: AfD 18,7 Prozent; CDU 18,7 Prozent; SPD 17,7 Prozent; Grüne 13,8 Prozent: Die Linke 11 Prozent; FDP 4,5 Prozent; NPD 0,8 Prozent.

Für den Kreistag wurde es zum Dreikampf zwischen SPD, CDU und AfD. Der bisherige SPD-Fraktionschef Andreas Noack ging davon aus, dass seine Partei am Ende die Nase vorn haben wird. "Wir werden aber weit entfernt vom Ergebnis aus 2014 sein. Da kann man sich nicht als Sieger fühlen", räumte er ein. Absehbar ist, dass es für die bisherige SPD/CDU-Koalition nicht mehr reichen wird. "Die Frage ist, wie wir dennoch stabile Mehrheiten organisieren können", rätselte Noack. Parteien, die er in ein Bündnis holen möchte, nannte er nicht.

Oberhavels CDU-Chef Frank Bommert ist vom vorläufigen Kreistagsergebnis nicht überrascht, hätte die AfD aber wesentlicher schwächer eingeschätzt. "Wir müssen uns jetzt die Frage stellen, mit wem wir koalieren", sagte er. Mit der SPD auf jeden Fall, so der CDU-Kreisvorsitzende, das habe sich bewährt. Doch reicht das wohl nicht mehr für eine klare Mehrheit. "Die Links-Partei schließe ich für uns aus." Grüne oder Freie Wähler? Die alleine reichen für mehr als 50 Prozent nach Stand von Sonntagabend auch nicht. "Es wird wohl die schwierigste Bildung eines Kreistages überhaupt." Mit der AfD sehe er keine Schnittmengen. "Das ist die große Unbekannte, ich kann die AfD nicht einschätzen, kenne sie und deren Inhalte nicht." Eine tragfähige Koalition für den Landkreis sehe er momentan nicht. "Wir müssen das alles sacken lassen und dann wohl viele Gespräche führen.

Tief enttäuscht von der Ergebnissen äußerten sich die Oranienburger Sozialdemokraten. "Mit Verlusten hatten wir ja gerechtnet, nicht aber in dieser Höhe", sagte Ortsvereins- und Fraktionsvorsitzender Dirk Blettermann. Die Kommunalwahlergebnisse werden sorgfältig auszuwerten sein, kündigte er an.

In Zehdenick wurde außerdem ein neuer Bürgermeister gewählt. Vier Kandidaten stellten sich dem Votum. Am Abend deutete sich nach Auszählung von 16 der 23 Stimmbezirke eine Stichwahl zwischen dem parteilosen Kandidaten Bert Kronenberg an mit 38,7 Prozent und dem CDU-Kandidaten Waldemar Schulz an, der 23,9 Prozent erreichte.