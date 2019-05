AfD fährt Gewinne in Ostprignitz-Ruppin ein

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist ein deutliches Stück nach rechts gerückt. Das machen die Wahlergebnisse vom Sonntagabend deutlich. Die Alternative für Deutschland (AfD) zählt sowohl bei der Europawahl als auch bei der Kreistagswahl zu den Gewinnern, während SPD, CDU und Linke Stimmen einbüßen mussten.

Bei der Europawahl im Landkreis holte die CDU bis Redaktionsschluss, als 211 der 213 Wahlkreise ausgezählt waren, 20,6 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Die SPD 20,5 und AfD 18,1 vor der Linken mit 12,7 und den Grünen, die mit 11 Prozent auch zu den Gewinnern zählen. Wahlberechtigt waren 82 698 Ostprignitz-Ruppiner. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 52 Prozent. Der Neuruppiner CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke zeigte sich zwar zufrieden damit, dass seine Partei auf europäischer Ebene diesmal die Nase vor den Sozialdemokraten haben wird. "Die Zahlen sind dennoch nicht gut. Das muss man auch nicht schönreden und damit kann niemand zufrieden sein", sagte Steineke. Vor allem die "vergangenen vier Wochen haben ins Kontor gehauen". Steineke meint damit die vielbeachtete Kritik des YouTubers Rezo an seiner Partei und die Reaktionen darauf. "Wir haben die Jungwähler einfach nicht erreicht. Da waren wir richtig schlecht. Das muss sich in der Zukunft ändern", so Steineke.

Justin König, der für die Linke den Wahlkampf in Ostprignitz-Ruppin leitete, hält das Ergebnis bei der Europawahl für eine reine Protestwahl. "Das war erwartbar", sagte er am Sonntagabend.

Michael Nehls, erster stellvertretender Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Ostprignitz-Ruppin, freute sich über das Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl: "Wir wussten, dass zehn bis zwölf Prozent auf Bundesebene möglich sind." Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin schnitt die AfD bei der Europawahl sogar noch deutlich besser ab. Sie wurde nach CDU und SPD drittstärkste Kraft. In manchen Kommunen lag die AfD bei der Kommunalwahl sogar ganz vorne. So zum Beispiel in Rheinsberg. Dort gewann sie mit 22,8 Prozent deutlich vor der SPD mit 20,2 Prozent, der CDU mit 15,7 Prozent und der Linken mit 12 Prozent.

Eine Überraschung gibt es auch im Ostprignitz-Ruppiner Kreistag. Dort wird die CDU künftig stärkste Kraft sein. Zum Redaktionsschluss lag sie mit 20,2 Prozent vor der SPD, die bei 17,7 Prozent stand und vor der Linken mit 16 Prozent. Die AfD erhielt 13,5 Prozent der Stimmen. Die Grünen legten im Landkreis ebenfalls zu und holten 9,6 Prozent. "Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht auch noch im Kreistag die populistischen Debatten mit der AfD haben werden", so die bisherige SPD-Fraktionsvorsitzende Ina Muhß, die auch im Landtag sitzt.