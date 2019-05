SPD Stürzt auch im Kreis ab

Brian Kehnscherper

Ostprignitz Ruppin (MOZ) Die Alternative für Deutschland ist die deutliche Gewinnerin der gestrigen Kreistagswahl. Sie wird als viertstärkste Kraft in den Kreistag einziehen, während SPD, CDU und Linke Stimmen verloren haben.

"Das Ergebnis zeigt, dass wir angekommen sind und Fuß fassen können", war Michael Nehls, erster stellvertretender Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Ostprignitz-Ruppin, mit dem Ausgang der Wahl am Sonntagabend zufrieden. In vielen Parlamenten konnte seine Partei zulegen. Im Ostprignitz-Ruppiner Kreistag wird sie erstmals vertreten und sogar viertstärkste Kraft sein. "Wir haben im Kreistag zwar nur wenige Plätze, aber wir werden Anträge stellen und Politik machen, mit der man sich dann beschäftigen muss", betonte Nehls. Diese werde anders sein als die der etablierten Parteien, weil man sich direkt auf die Sorgen "der kleinen Leute" konzentrieren möchte, unabhängig von Unternehmen oder Arbeitsplätzen.

CDU erstmals stärkste Kraft

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Sebastian Steineke ist trotz des leichten Minus’ zufrieden mit dem Abschneiden seiner Partei. "Wir sind stärkste Partei, zum ersten Mal seit 1990. Das ist gut, wenn man vergleicht, wie es für uns in Europa aussieht", so Steineke. Am späten Sonntagabend wollte er noch nicht zu euphorisch sein, weil die Ergebnisse der Briefwahl noch ausstanden. Es zeichne sich aber eine enge Sitzverteilung im Kreistag ab. Da die SPD, die Landrat Ralf Reinhardt bisher unterstützt hat, stark an Boden verloren hat, hofft Steineke, dass die Zusammenarbeit zwischen seiner Partei und der Verwaltung sich künftig verbessert. "Wenn man etwas erreichen will, muss man gemeinsam agieren, über Parteigrenzen hinweg. Wir sind dazu bereit. Von der Verwaltung muss aber auch etwas kommen." Das gute Abschneiden der AfD habe ihn nicht überrascht, so Steineke. "Wir müssen jetzt sehen, wie die AfD im Kreistag agiert, dann schauen wir, wie wir uns verhalten."

SPD zaudert

Die bisherige SPD-Fraktionsvorsitzende Ina Muhß ist mit dem Wahlergebnis überhaupt nicht zufrieden. "Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht auch noch im Kreistag die populistischen Debatten mit der AfD haben werden. Im Landtag sind sie nämlich wenig produktiv", so Muhß. Was die Unterstützung von SPD-Landrat Ralf Reinhardt betrifft, macht sich Muhß keine Sorgen: "Wir hatten noch nie die absolute Mehrheit und Herr Reinhardt weiß, wie er mit wechselnden Mehrheiten umgehen muss."

Linke ist zufrieden

Auch die Linke hat nach den vorläufigen Ergebnissen vom Sonntag leicht an Boden verloren, bleibt aber drittstärkste Fraktion im Kreistag. Kreiswahlleiter Justin König kann sich dennoch gut damit abfinden. "Wir freuen uns, dass wir kommunal mit sieben Sitzen gefestigt sind. Wir konnten ein stabiles Ergebnis einfahren, was unsere kommunale Verankerung bestätigt." Das starke Abschneiden der AfD führt er auf die Unzufriedenheit der Wähler zurück: "Das war eine Protestwahl." König traut den zwölf Kreistagskandidaten der Afd jedoch wenig lokalpolitische Kompetenz zu. Angesichts der Tatsache, dass die vier stärksten Fraktionen recht nah beieinander liegen, vermutet König, dass Landrat Ralf Reinhardt seine Zusammenarbeit mit den Parteien im Kreistag überdenken muss: "Er wird sich neue Partner suchen müssen. Wir waren und sind gesprächsbereit."

Grüne erzielen Zuwachs

Angesichts des Stimmenzuwachses, den die Grünen im Kreistag erzielen konnten, war der Fraktionsvorsitzende Wolfgang Freese am Sonntagabend stolz. "Ob wir mehr Sitze im Kreistag bekommen, hängt jetzt von wenigen Zehnteln ab." Dass nun auch die AfD im Kreistag sitzt, hält Freese zwar für bedauerlich. "Ich denke aber, wir Demokraten sind dem gewachsen und werden wachsam sein."