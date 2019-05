Gruschinske bleibt im Amt, Kronenberg und Schulze in der Stichwahl

Martin Risken, Matthias Henke

Zehdenick/Gransee (MOZ) Überhaupt nicht zum Feiern zumute war den Sozialdemokraten in Zehdenick. "Nicht nur für die SPD ist das ein schreckliches Ergebnis", kommentierte Zehdenicks SPD-Bürgermeister-Kandidat Hartmut Leib, der auch für den Kreistag kandidierte, die vorläufigen Ergebnisse, angesichts des guten Abschneidens für die AfD. Auch sonst zeichnete sich die für SPD in ihrer einstigen Hochburg Zehdenick ein Wahldebakel an, womöglich auch für Hartmut Leib persönlich. Leib trug bei der Bürgermeisterwahl mit 17,7 Prozent die rote Laterne. Wahlsieger wurde zwar der parteilose Kandidat Bert Kronenberg, doch für die absolute Mehrheit reichte es mit 40,2 Prozent nicht. Es läuft alles auf eine Stichwahl mit dem Zweitplatzierten Waldemar Schulz (CDU) hinaus, der mit 23,5 Prozent vor der AfD-Kandidatin Sabine Barthel lag, die 18,6 Prozent errang. Wer neuer Bürgermeister wird, entscheidet sich daher erst am 16. Juni.

Ob es eine Stichwahl geben wird, war auch die spannende Frage in Gransee. Nach der Auszählung in den Ortsteilen und der Kernstadt Gransee war klar, dass es keine Stichwahl braucht. Amtsinhaber Mario Gruschsinke (SPD) lag mit 51,8 Prozent vor Olaf Peter (CDU, 29,9 Prozent) und Marina Hillebrand (parteilos, 18,3 Prozent). Gruschinske zeigte sich hoch erfreut über das Ergebnis. "Das zeigt, dass die Wähler meine Arbeit der vergangenen fünf Jahre honorieren. Liegt das Ergebnis am Ende über 50 Prozent, freut es mich umso mehr", sagte er als sich die Auszählung dem Ende näherte.

Noch nicht endgültig ausgezählt war bei Redaktionsschluss die Wahl in Stechlin. Mit 62,4 Prozent führte Roy Lepschies (WG Heimatverein/ Dollgower Bürger) vor Michael Curio (WG Begegnungsstätte Stechlin), der auf 37,6 Prozent kam. Menz war da noch nicht ausgezählt. Der bisherige Bürgermeister Wolfgang Kielblock war nicht mehr angetreten.

Eine klare Angelegenheit war die Sache dagegen in zwei weiteren Gemeinden des Amtes, wo die bisherigen Bürgermeister ohne Gegenkandidaten angetreten war. In Sonnenberg wurde Ralf Wöller (CDU) mit 86 Prozent Zustimmung wiedergewählt. In Großwoltersdorf erhielt Ingo Utesch (BI Wolfsruh) 82,6 Prozent der Ja-Stimmen. Für die Gemeinde Schönermark, wo sich Amtsinhaberin Kirsten Schulz den Wählern stellte, lagen gegen 23.30 Uhr noch keine Daten vor.