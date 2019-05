Kommunalpolitische Karten in Fürstenberg neu gemischt

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Eine weitaus höhere Wahlbeteiligung als bei den vergangenen Wahlen zeichnete sich am Sonntagabend auch im Fürstenberger Seenland ab. Wobei die AfD sowohl bei den Europa- als auch Kreistagswahlen enorme Stimmenzuwächse verzeichnete.

Dass viel mehr Einwohner als in den Vorjahren die Möglichkeit nutzten, ihre Stimme abzugeben, war bereits am Vormittag spürbar. In den Wahllokalen, vor allem in der Kernstadt – wie in der Kita Kleine Strolche – bildeten sich teilweise Schlangen vor den einzelnen Kabinen. Konzentriert und sorgfältig studierten etliche Wähler die einzelnen Zettel, bevor sie ihre Kreuze machten.

Gut vorbereitet auf den Ansturm waren unterdessen die ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Wahllokalen. In Blumenow wurde sogar pragmatisch improvisiert und eine zusätzliche Wahlkabine geschaffen, damit die Blumenower zügig ihre Stimmen abgeben konnten.

Extremer Hochbetrieb herrschte am Abend im Rathaus Fürstenberg, wo die abgegebenen Stimmen ausgezählt wurden. Streng nach Vorschrift und der festgelegten Reihenfolge entsprechend: Erst Europa und Kreistagswahl, dann die abgegebenen Stimmen für die Stadtverordnetenversammlung und anschließend Ortsvorsteher und -beiräte. Anschließend waren die Ergebnisse umgehend per Internet zu digitalisieren.

Wahlleiterin Carola Hoheisel zeigte sich sehr zufrieden. Aus formaler und gesetzlicher Sicht verlaufe alles reibungslos, betonte sie am Abend. Alle Mitarbeiter und Helfer arbeiteten Hand in Hand, vorzüglich klappe die Zusammenarbeit, um schnellstmöglich die Ergebnisse öffentlich zu machen, erklärte sie. Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) unterstützte im Standesamt all jene Mitarbeiter tatkräftig, die die Briefwahlen auszuzählen hatten.

Nach Auszählung von elf Stimmbezirken hatte am Abend Norman Kleßny von der AfD die meisten Stimmen aller Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung Fürstenberg auf sich vereinigen können. Er zeigte sich auf Nachfrage sehr erfreut, vor allem aber wolle er sich erst einmal für den Vertrauensvorschuss bei allen seinen Wählern bedanken. "Nun heißt es, dies auch in praktische Politik umzusetzen", erklärte Kleßny. Außerdem sei eines doch klar: "Man sieht an dem Wahlergebnis in Brandenburg doch, ob auf Europa- Kreis- oder kommunaler Ebene, dass die aktuelle Politik versagt hat und zu wünschen übrig lässt", fügte er hinzu. Wichtig sei jetzt in Fürstenberg, das Thema Schule anzugehen.

Olaf Bechert, voraussichtlich wieder im Parlament vertretener Kandidat der CDU in Fürstenberg, sagte in einer ersten Reaktion: Dass die großen Volksparteien in Deutschland derartig bei den Europawahlen einbüßen, habe er in vielen Gesprächen mit den Bürgern vor Ort durchaus schon gespürt.