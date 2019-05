Grünower verlieren im Nachsitzen

Mandy Merker

Grünow Ohne Chance blieben die Landesklasse-Spieler von Einheit Grünow auch diesmal im Uckermarkderby gegen Victoria Templin. Im Nachholspiel unterlagen sie zu Hause mit 0:3. Arg dezimiert durch viele Ausfälle und mit nur einem Wechsler musste man diese Situation meistern.

In der ersten Halbzeit bestimmten die Gäste fast komplett die Partie. Grünow kam so gut wie gar nicht in die Nähe des gegnerischen Strafraumes. Die Templiner beherrschen das Mittelfeld und fingen alle Versuche der Einheit nach vorn ab. Bereits nach acht Minuten gab es die erste große Gelegenheit der Victoria. Einen Schussversuch von Michael Grosch klärte Ferry Manteufel nur an den Innenpfosten – zum Glück stand kein Templiner zum Nachschuss bereit. Die nächste gute Chance folgte nach weiteren acht Minuten. Hier verpasste Markus Schauseil eine gute Hereingabe nur knapp. Der Gastgeber kam erst nach einer halben Stunde zur ersten Möglichkeit. Eine Ecke von Silvio Rohde landete vor den Füßen von Christian Jordan, der beherzt abschloss, aber das Leder verfehlte knapp den Kasten von Keeper Fabian Eisenecker.

Eine Halbzeit hält Grünow mit

Die Antwort der Gäste folgte. Ein klasse Pass von Johannes Collin auf Robert Sikorski vollendete dieser mit platziertem Schuss (0:1/30.). Nur eine Minute später wäre fast das 0:2 gefallen, aber Kevin Manteufel im Tor der Einheit zeigte eine sehenswerter Parade. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erlaubten sich die Gäste einen groben Abwehr-Schnitzer, welcher aber ohne Folgen blieb, da Christian Jordans Abschluss zu ungenau war.

Die Grünower waren im zweiten Abschnitt bemüht (Ferry Manteufels Schuss verfehlte den Kasten des SC knapp), doch sie kamen auch weiterhin kaum zum Zug. Einen Hammerschuss von Grosch fing der laufstarke Löhrs im Strafraum ab und verhinderte vermutlich das Tor (55.). Keeper Manteufel entschärfte einen Collin-Kopfball mit den Fingerspitzen über das Tor. Nach Ecke von Grosch landete der knallharte Kopfball von Sikorski zum 0:2 im Netz (57.). Dann musste Grünow noch den dritten, aber vermeidbaren Treffer, hinnehmen. Der eingewechselte Kevin Bicking behauptete sich nicht energisch genug gegen Schauseil, der die Situation ausnutzte und flach in die äußerste Ecke einschoss.

Die Gäste aus Templin hätten durchaus höher gewinnen können. Oswaldo Proenca vergab eine große Gelegenheit ebenso wie der eingewechselte Jalalodin Arabzada, der das Leder frei stehend aus kurzer Distanz am leeren Tor vorbei semmelte (72., 83.).

Grünow: Kevin Manteufel – Danny Winter, Silvio Rohde, Ronny Wittenberg, Ferry Manteufel, Jonny Richter, Christopher Löhrs, Christian Jordan,Sebastian Koschel (58. Kevin Bicking), Phillip Thiele, Marcus Pachaly

Templin: Fabian Eisenecker – Oswaldo Proenca, Joan Völker, Robert Sikorski, Matthias Böge,Johannes Collin, Mamoudou Camara(75. Jalalodin Arabzada), Markus Schauseil,Christoph Barth, Michael Grosch (65. Paul-Philipp Milzter), Wellington Schäfer