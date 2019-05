Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Cihan Kahraman, der im vorigen Sommer von Fußball-Regionalligist FSV Union Fürstenwalde für ein Jahr von Zweitligist 1. FC Union Berlin ausgeliehen wurde, setzt seinen Weg in der türkischen Auswahl fort. Der 20-Jährige, der in der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Nordost für die Fürstenwalder in 25 Einsätzen sechs Tore geschossen hatte, ist zur U 21 der Türkei eingeladen worden. Der offensive Mittelfeldspieler agierte bereits in der U 19 des Landes.

"Ich freue mich sehr über die Berufung in die U 21. Das ist ein weiterer Schritt zu meinem großen Ziel Nationalmannschaft", sagt der gebürtige Berliner. Heute fliegt er zum Lehrgang in die Türkei zur Vorbereitung auf zwei Spiele zur Qualifikation für die U-21-Europameisterschaft 2021. Kahraman hofft dabei auf Einsätze am 7. Juni gegen Albanien und vier Tage später bei der Auswärtspartie gegen Kosovo.