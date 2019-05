Oderstädter sieht noch viele Reserven

Hagen Bernard

Frankfurt (MOZ) Vor zwei Jahren ist Hannes Hähnel vom SC Frankfurt in Berlin seine Marathon-Bestleistung von 2:23:45 Stunden gelaufen. Obwohl der 32-jährige Elektronik-Designer sich auch danach jeweils zweimal jährlich auf einen Lauf über die 42,195 Kilometer vorbereitet, steht diese Bestmarke seitdem wie ein Fels in der Brandung. Zuletzt hatte er sich daran vor vier Wochen in Düsseldorf mit 2:25:29 Stunden die Zähne daran ausgebrochen. "Eigentlich waren die Bedingungen gut. Die Strecke passte und ich hatte eine gute Gruppe. Doch anfangs waren wir zu langsam, wir hatten zwei, drei Sekunden je Kilometer verloren. Das konnte ich nicht mehr aufholen."

Immerhin hatte Hähnel damit den siebten Platz bei der Deutschen Meisterschaft belegt. Die beste Platzierung eines Ostbrandenburgers in einer olympischen Langstrecken-Disziplin. "Die ersten Drei waren weit weg, zu Platz 4 waren es nur 35 Sekunden. Vielleicht klappt es das nächste Mal bei einer Deutschen Meisterschaft mit einer besseren Platzierung." Leistungsreserven sieht der nach wie vor von Jens Karraß trainierte Oderstädter bei sich allemal. "In der Vorbereitung bin ich im Schnitt 130 Kilometer wöchentlich gelaufen, die Läufer in meinem Bereich trainieren bis zu 180 Kilometer. Das heißt dann zweimal tägliches Training. Noch bin ich dafür zu faul", erklärt Hähnel verschmitzt.