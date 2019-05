FSV-Kicker jubeln

Dirk Schaal

Britz (MOZ) Den Auftakt machte die Begegnung der F-Junioren FSV Bernau gegen den Oranienburger FC Eintracht. Beide hatten ihre Staffeln der Kreisliga souverän gewonnen, nun sollte der Kreismeister gekürt werden.

Was beide Mannschaften gleich nach dem Anpfiff auf dem Kleinfeld zeigten war begeisternder Tempofußball. Ständig war alles in Bewegung, viele Tormöglichkeiten und so einige technische Raffinessen konnten die Zuschauer beobachten.

Schon bald war zu bemerken, dass die Bernauer die spielbestimmende Mannschaft war. Schnell und sicher, wie es sonst in der Altersklasse kaum zu sehen ist, kombinierten sie vors OFC-Tor. Bereits zur Halbzeit lagen die FSV-Kicker nicht unverdient 3:0 vorn. Nach dem Wechsel erhöhten sie sogar noch auf 5:0. Die Schlussphase der Partie gehörte den Oranienburgern. Jannik Medzech (35.) und Erik Fehse (40.) gelangen die Treffer zum 2:5-Endstand.

"Meine Mannschaft konnte heute leider nicht so aufspielen wie in der Saison. Bernau hat verdient gewonnen", erkannte OFC-Trainer Sven Busch an. Der Bernauer Coach Jan Muschol war hingegen des Lobes voll: "Die Mannschaft hat alles umgesetzt was wir besprochen haben und eine glanzvolle Saison noch gekrönt."

Im Spiel um Platz drei behielt Lok Eberswalde mit 3:0 die Oberhand gegen den FSV Forst Borgsdorf.