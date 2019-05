Clans sind im Visier des BKA

Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Experten in Deutschland warnen vor wachsenden Umtrieben von Banden aus Tschetschenien.

In Deutschland sind zunehmend tschetschenische Banden unterwegs. Wie eine vertrauliche Analyse des Bundeskriminalamtes (BKA) kürzlich ergab, haben diese gewaltbereiten Gruppen aus mehreren hundert Tschetschenen in den vergangenen Jahren in diversen Milieus Fuß gefasst. Demnach agieren sie vor allem im Rauschgifthandel, im bandenmäßigen Diebstahl und Erpressung.

"Sie weisen eine überdurchschnittlich hohe Eskalations- und Gewaltbereitschaft auf und treten zunehmend in Verbindung mit Tötungsdelikten in Erscheinung", zitiert "Spiegel Online" aus dem Papier. Als Beispiel wird die Ermordung eines Drogendealers in Berlin im März 2016 durch eine Autobombe genannt. Die Spuren führen in die Tschetschenen-Szene. Die verschworenen, oft familiären Strukturen machten es schwer, Informationen über sie zu beschaffen, klagen die Kriminalisten. Neben der Abschottung in ihrer Parallelgesellschaft wird ihnen eine deutliche Abgrenzung "von wesentlichen Werten pluralistischer, liberaler Gesellschaftsformen" bescheinigt. Im Zweifel hielten sogar Gegner und Anhänger von Machthaber Ramsam Kadyrow in Deutschland zusammen.

Statistiken, wie viele Tschetschenen in Deutschland leben, gibt es nicht. Offiziell werden sie als russische Staatsbürger geführt. Schätzungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gehen von 50 000 Nordkaukasiern hierzulande aus, 80 Prozent davon sind demzufolge Tschetschenen. In der Gesamtbetrachtung der Organisierten Kriminalität machen laut BKA die russische und kaukasische Mafia in Deutschland nur einen einstelligen Anteil aus. Sie werden unter dem Kürzel REOK – Russisch-Eurasische Organisierte Kriminalität – geführt.

Sorgen bereitet den Ermittlern auch die Nähe der 200 beobachteten Schlüsselpersonen zur islamistischen Szene. Ein Drittel von ihnen sind auch als Islamisten erfasst. Tschetschenien galt nach Erkenntnissen des Bundesnachrichtendienstes als wichtiges Rekrutierungsgebiet der Terrormiliz Islamischer Staat.