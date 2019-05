Vom Folktanz bis zum musikalisch Grenzenlosen

Matthias Wagner

eberswalde Das war ein kleiner, runder Geburtstag. Bereits zum fünften Mal durften Gisbert Amm und Jens-Tilo Weise sowie ihre Vereinskollegen vom Heidekrugverein 2.0 ihre Gäste zum Musikfest Musaik begrüßen.

Am Sonnabend stellten sie das SkaZka Orchstra vor, das für zahlreiche Besucher keine unbekannte Größe darstellte. Beim SkaZka Orchestra geht es für gewöhnlich musikalisch grenzenlos zu. Erlaubt ist, was gefällt. Über Klezmer, Jazz bis hin zu Techno wurde die Musik auf Akkordeon, Trompete und Posaune lautstark und ausgelassen präsentiert.

Bereits am Freitagabend konnte im Heidekrug getanzt werden, denn das Uckermärkische Folk-orchester (UFO) aus Prenzlau lud zum Schwoofen. Seit 2008 spielt das UFO zum Tanz auf. Europäische Paar-, Kreis- und Gassentänze in der Tradition des BalFolk. Einfach mitreißende Tanzrhythmen, denen man sich nur schwer entziehen kann. Und das hatte am Freitag auch niemand wirklich getan. Zumal Bandleiter Uli Stornowski die Tanzwilligen gleich zu Beginn in einen bretonischen Tanz einwies. Die Mischung aus Percussion, Violine, Bass, Akkordeon und Blasinstrumenten hatte es in sich. Zehn Musiker – das war jede Menge Energiepotential und sorgte für ein ausgelassen-fröhliches Beisammensein.

"Das war ein schöner Abend", resümierte Vereinsvorstandsmitglied Jens-Tilo Weise. Der Samstagabend nahm sich natürlich hinsichtlich der Besucherzahlen ein wenig großzügiger aus. Die Musikbegeisterten gaben sich auch hier nach den ersten Takten in glänzender Laune.

Im nächsten Jahr soll es natürlich wieder ein neues Musaik geben, versprechen die Macher vom Heidekrugverein.