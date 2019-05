Kreisgrenzen zweimal überschritten

Start- und Endpunkt: Der 71-jährige Basdorfer Klaus Keller in der orangefarbenen Weste führte die 50-köpfige Gruppe am Sonnabend über 50 Kilometer durch Teile des Barnims und Oberhavels. © Foto: Klaus Kleinmann

Basdorf Frank Keller ist passionierter Fahrradfahrer, wohnt in Basdorf und kennt die Umgebung rings umher wie seine Westentasche. Da war es wohl mehr als ein Glücksgriff, dass die Organisatoren ihn baten, dieses Jahr die sechste Etappe der Tour de MOZ auszurichten, die in Basdorf ihren Start- und Zielpunkt hatte.

Etwa 50 Teilnehmer hatten sich dort am Bahnhof versammelt, eine gut gelaunte, bunt gemischte Schar. Das Wetter schien mit leichter Bewölkung und wenig Wind wie dafür gemacht, eine große Runde zu drehen.

Viele erzählten, dass sie schon seit vielen Jahren stets dabei sind, wenn die MOZ an die Pedale ruft. Einige kamen aus der näheren Umgebung, manche auch von weiter weg. So war schon am Vortag aus Strausberg eine Gruppe von Fahrradfreunden angereist und hatte sich in einem Hotel einquartiert, um an der sechsten MOZ-Etappe teilzunehmen.

Manche berichteten, sie führen bei jeder Etappe mit und seien daher fast jedes Wochenende im MOZ-T-Shirt auf dem Drahtesel unterwegs. Die Vorfreude stand allen ins Gesicht geschrieben, als es Punkt 10 Uhr nach ein paar allgemeinen Hinweisen von Frank Keller losging. Es herrschte optimales Fahrradwetter: leicht bewölkt und nicht zu heiß. Keiner würde einen Sonnenstich bekommen oder zu sehr schwitzen.

Nach etwa zwei Kilometern hielt die Gruppe hinter Zühlsdorf am ehemaligen Bramo-Werk an, wo sich früher eine unterirdische, kriegsrelevante Fabrik für Flugzeugmotoren befunden hat. In DDR-Zeiten betrieb die Staatssicherheit in diesem weiten Areal eine große Telefonzentrale.

Frank Keller konnte einige erläuternde Worte zum Hintergrund der militärischen Anlage geben. Schon jetzt – und erst recht im weiteren Verlauf der Tour – merkte man, dass er sich bestens auskannte. Er sei die Tour vorher fünfmal abgefahren, damit nur ja nichts schief gehen könne, so berichtete er. Auch das Tempo, in dem er das Peloton anführte, war mit etwa 15 Stundenkilometern von allen leicht zu bewältigen.

Etwa elf Kilometer weiter ging es über die Landesstraße nach Lehnitz bei Oranienburg und damit auch zum Lehnitzsee. Dort war ein kurzer Halt auf einer Brücke eingeplant, die wegen der drohenden Bombenentschärfungen auf einer Seite mit Strohballen gesichert war: Im darunter liegenden Kanal liegt Weltkriegsmunition, die beseitigt werden muss. Für diejenigen, die sich mit der Oranienburger Geschichte nicht so gut auskannten, gab es Hintergrundinformationen zu den früheren kriegswichtigen Werken, die zu extremen Bombardements der Alliierten führten. Große Teile der Stadt wurden durch Bomben zerstört, nicht alle explodierten. Bis heute kämpft die Stadt mit diesen Kriegswunden und Bombenblindgängern, die im Boden oder unter Wasser liegen und entschärft oder oftmals auch gesprengt werden müssen.

Die Gruppe besichtigte in Lehnitz außerdem die Klinkerfabrik und den Hafen. Auch hier stieß die Tour am Wegesrand auf eine bewegende Geschichte. Weil der Generalbauinspektor Albert Speer für den Umbau der Reichshauptstadt Berlin zum Nazitraum von Germania Mengen an Baumaterial brauchte, wurde seit 1938 in diesem Bereich ein Ziegeleiwerk betrieben. Der Hafen an der Lehnitzschleuse entstand. Arbeitssklaven für den Bau lieferte das KZ Sachsenhausen. Den Betrieb der Großziegelei übernahmen die SS-eigenen Deutschen Erd- und Steinwerke. 1941 wurden Wohnbaracken errichtet, und das Lager galt als eigenständiges KZ-Außenlager. Ab 1942 wurden Handgranaten produziert. Heute gibt es Gedenkorte an vielen Stellen, auch am Klinkerbecken.

Weiter fuhr der Tross nach Schmachtenhagen. Frisch gestärkt passierte die fröhliche Schar anschließend die Lungenheilstätte am Grabowsee und gönnte sich dann einen gemütlichen Rundgang über den Oberhavel-Bauernmarkt. Im weiteren Verlauf passierte die Gruppe auf dem Weg nach Zehlendorf die Überreste der Sendeanlage von "Stimme der DDR". Wieder gab Frank Keller fachkundige Erläuterungen.

Mit dem schönen Gefühl, einen ebenso erholsamen wie lehrreichen Tag verbracht zu haben, ging es über Stolzenhagen zurück nach Basdorf. Frank Keller wurde mit großem Applaus für die gute Vorbereitung belohnt. Es habe immer gute Stimmung geherrscht und nicht einmal einen Platten gegeben, freute sich der Tourenleiter. Auch nächstes Jahr möchte er gern mit von der Partie sein.