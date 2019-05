Attrappen für Atemschutztraining überreicht

Manja Wilde

Erkner (MOZ) Mit zwei täuschend echt aussehenden Attrappen von Pressluftatemgeräten hat der Förderverein der Freiwilligen Feuerweh Erkner am Sonnabend den Nachwuchs überrascht: Der Vorsitzende, Martin Leuchtenberger, und sein Stellvertreter, Rene Meinel, überreichten die Geräte während des Übungsdienstes.

Die Kinder und Jugendlichen könnten damit schon früh an den Einsatz mit Atemschutz herangeführt werden, schreibt Leuchtenberger in einer Pressemitteilung. Beim Event-Tag am 24. August präsentiere die Jugend ihr Können, bis dahin werde fleißig geübt.