AfD ist deutlich stärkste Kraft

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) In der Beeskower Bibliothek ist es wohl wie in vielen Wahllokalen des Kreises. Als pünktlich um 18 Uhr geschlossen wird, sind einige Wahlkabinen noch besetzt. Praktisch bis zur letzten Sekunde kamen Wähler.

Viele brauchten einige Minuten, um all ihre Stimmen abzugeben, die drei großen Wahlscheine zu falten und in die richtigen Wahlurnen zu stecken. Zum Schluss fielen die gar nicht mehr, man musste nachstopfen, bis alles passte. Gegen 18.05 Uhr leerten die Wahlhelfer dann ihre erste Kiste, die mit den Stimmen für die Europawahl. Fast 30 Minuten wurden die Scheine auseinandergefaltet, nach den angekreuzten Parteien sortiert. Ein kleiner Stapel blieb für ungültige Stimmzettel. Manche Wähler hatten gar nichts angekreuzt, andere alle Bewerberlisten durchgestrichen.

Dann wurden die Stimmen für die einzelnen Parteien gezählt. Und auch da sah es in der Bibliothek wie in den meisten Wahllokalen des Kreises aus. Die AfD bekommt 134 Stimmen, das sind knapp 25 Prozent, ist damit die deutlich stärkste Kraft. Es folgt die SPD, Linke und CDU liegen praktisch gleichauf. Doch auch die kleineren Parteien und Listen haben ihre Wähler. Kreisweit gesehen holen alle 40 zu Wahl stehenden Parteien Stimmen, mindestens im zweistelligen Bereich. Die Wahlbeteligung liegt am Ende bei gut 59 Prozent, zehn Prozentpunkte über der vor fünf Jahren.

Zumindest als Tendenz gilt das Europawahlergebnis im Kreis dann auch für die Wahlen zum Kreistag und zu den Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen, die im Anschluss und vielerorts bis weit in die Nacht ausgezählt wurden. Viele der kleineren Parteien kandidierten auf lokaler Ebene allerdings nicht, dafür sind andere Wählervereinigungen und auch Einzelbewerber am Start. In Beeskow fehlte beispielsweise die AfD, da sie keine Kandidaten für das Stadtparlament gefunden hatte.

Und natürlich haben einzelne Parteien ihre Hochburgen. In Briescht beispielsweise kommt die AfD bei den Europawahlen auf mehr als 40 Prozent der Stimmen, in etlichen Storkower Ortsteilen schneidet die SPD überdurchschnittlich ab, Die Linke holt ihre stärksten Ergebnisse in Erkner und Friedland. Dort ist auch die CDU mit rund 30 Prozent ebenfalls stark dabei. Besonders spannend ist das Ergebnis in Schöneiche. Die Grünen liegen bei der Europawahl am Ende mit 16,32 Prozent knapp vor der AfD mit 16,05 Prozent.

Gegen 21.15 Uhr sind dann schon in knapp 100 Stimmbezirken die Ergebnisse der Kreistagswahl ausgezählt. Auch da liegt die AfD vorn, kann auf gut 20 Prozent verweisen. Alle anderen Listen liegen deutlich unter dieser Marke. Kreiswahlleiter Sascha Gehm geht zudem Zeitpunkt davon aus, dass es noch zu etlichen Verschiebungen des Ergebnisses kommen kann, weil vor allem die Ergebniss aus den größeren Orten noch fehlen.

Und dort wurde auch bei der Europawahl teilweise anders abgestimmt. Aussagen zu den Ergebnissen von Stadtverordneten- und Gemeindevertreterwahlen gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Auch die Kandidaten bei den Bürgermeisterwahlen und die Ortsbeiräte müssen noch darauf warten, wie viele Stimmen sie bekommen haben. Heute sollten alle vorläufigen Ergebnisse vorliegen.