Karussell beim MOZ-Talk

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Leipziger Gruppe Karussell wird am 19. Juni beim MOZ-Talk mit Musik, der inzwischen größten Live-Talk-Bühnenshow in Ostdeutschland, Gast sein. "Wir waren seit der Wende noch nie in Frankfurt. Wir freuen uns wahnsinnig auf den MOZ-Talk", betont Bandgründer Wolf Rüdiger Raschke. Er verspricht eine musikalische Zeitreise mit Erinnerungen und Emotionen, alten und aktuellen Songs.

Ach, die Siebziger: Bunte Ornamenttapeten, Parka, Hot Pants und Plateau Schuhe. Was für ein Lebensgefühl. Genau in dieser Zeit, 1976, gründete Wolf Rüdiger Raschke in Leipzig die Band Karussell. Unverwechselbar und eigenständig grenzte sich die Band ab und zeichnete sich durch musikalische und textliche Tiefgründigkeit aus. Es entstanden Hits wie: Autostop, Ehrlich will ich bleiben, Wie ein Fischlein unterm Eis, Als ich fortging und Oben sein. Mit neun Alben, Filmmusiken und Videos tourten sie durch Ost- und Westeuropa, Skandinavien und Südamerika. 1989 ging diese Ära zu Ende. Die Musiker gingen neue Wege, um ihre Existenz zu sichern. Es wurde still um Karussell, für fast 17 Jahre.

2007 gelang es dem Sohn des Bandgründers, Joe Raschke, die Karussell-Songs wieder ins Leben zurückzuholen, denn die Texte waren aktueller als je zuvor. Die Herzen waren wieder offen für Karussell. Joe Raschke als neuer charismatischer Frontmann, ausgezeichneter Harp-Player, Keyboarder, Komponist, Texter und Arrangeur bereichert die Band gemeinsam mit den Musikern der aktuellen Besetzung.

Zuhörer mehrerer Generationen

Die Band ist wiedererkennbar, hat sich ihren textlichen und musikalischen Anspruch bewahrt und beeindruckt durch einen zeitgemäßen Sound. Ihre Songs vereinen Zuhörer über mehrere Generationen. Joe Raschke sagt: "Wir sind so fest zusammen gewachsen als ob es nie anders gewesen wäre. Und damit schließt sich der Kreis aus Vergangenheit, Zukunft, Vater, Sohn, Freunden, Menschlichkeit und Musik." Darüber werden die Hamburger Entertainerin Lilo Wanders und die Journalistin Claudia Seiring mit Vater und Sohn auf dem MOZ-Sofa plaudern.

Weitere Gäste werden der Schauspieler Robert Stadlober und die Direktorin des Kleist-Museums Hannah Lotte Lund sein. Robert Stadlober galt als Rebell und Teenie-Schwarm des deutschen Films. Inzwischen macht er mit ernsten Rollen und lässiger Musik auf sich aufmerksam. Anfang September kommt der Film "Und der Zukunft zugewandt" von Bernd Böhlich mit Robert Stadlober in die Kinos. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgt wieder die MOZ-Showband.

Tickets für 19, 15 und 10 Euro gibt es in der MOZ-Geschäftsstelle in der Paul-Feldner-Straße 13, im Kleist Forum, unter shop.moz.de/Tickets/ sowie ticket@muv-ffo.de