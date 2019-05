Junge Talente solo und im Ensemble

Thomas Berger

Müncheberg Ein Instrument zu lernen, ist nicht ganz leicht, erfordert vor allem viel Üben. Und damit vor anderen Leuten aufzutreten, mehr als nur im generell wohlwollenden Familienkreis, ist gerade anfangs mit großem Lampenfieber verbunden. "Diese Aufregung bleibt ein Leben lang", verriet Elke Nawrotzky am Sonnabendvormittag in Münchebergs Stadtpfarrkirche St. Marien, wo in nun schon mehrjähriger guter Tradition erneut das "Große Konzert für kleine Leute" zu einer klangvollen Stunde lockte.

Dass da noch nicht unbedingt jeder Ton perfekt getroffen wurde, liegt in der Natur der Sache. Schließlich ist es teils der jüngste Nachwuchs aus den Reihen der Kreismusikschule im Großraum Müncheberg, der da in Aktion tritt. Wie zum Beispiel die erst sechsjährige Friederike Grützmacher, die direkt bei Elke Nawrotzky seit einem Jahr Violine lernt. Wohin die musikalische Reise weitergeht, zeigte unter anderem der zehnjährige Aramis Greiser auf dem gleichen Instrument. Oder Caroline Noack (7), die mit ihrem Cellospiel bereits bei "Jugend musiziert" dabei war.

Für Solveig Wolschke (9) am Flügel ersparte sich die Ansage für das Stück, denn die Film-Titelmelodie von "Pipi Langstrumpf" erkannte jeder ebenso sofort wie später die von "Pink Panther", die Luise Glaser (11) auf der Klarinette darbot. Das gleiche Instrument spielt Miriam Schulz (13). Beide Mädchen sowie andere Solisten wie Henrike Danker (11/Blockflöte) und Helene Prumbs (10/Querflöte) sind auch Mitglied im von Elke Nawrotzky betreuten Ensemble "Spiel An", das neben dem Einzelunterricht wöchentlich auch gemeinsam probt. Dazu können die Musikschüler übrigens Räume an der Grundschule nutzen.

Auch Kita-Kinder zu Gast

Die Musikschullehrer wie Isolde Augsburg mit ihren Schützlingen Emma Niemiec (10) und Svea Lindner (11) am Flügel sowie Jürgen Geppert mit seinem Gitarren­ensemble und Solistin Luise Morcinek (18) sowie Manja Putscher (Flöten) unterstützten ihre Schüler. Doch einige mussten auch ohne ihre üblichen Betreuer auftreten, meisterten das aber ebenfalls mit Bravour. Spezielle Gäste waren schließlich noch die "Einsteinchen". Die Vorschulgruppe aus der christlichen Seelower Kita "Arche Noah" hatte zusammen mit Adda Schulz, die Rhythmus und Bewegung unterrichtet, Lieder zu Trommelklang und mehr mitgebracht.