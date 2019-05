Virtuoses Klavierspiel im Teehäuschen

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Auf Einladung des Freundeskreises Schloss Freienwalde haben Zhenyi Wu aus China und Seunghwan Kim aus Südkorea am Sonnabend ein Konzert im Teehäuschen in Bad Freienwalde gegeben. Trotz weiterer klassischer Konzerte in der Region waren im Teehäuschen nur noch wenige Plätze frei. Die beiden Künstler studieren beide Klavier bei Professor Linde Großmann an der Universität der Künste in Berlin. Beide haben als Kinder gelernt und sind Stipendiaten verschiedener Institutionen und haben zahlreiche Wettbewerbe gewonnen.