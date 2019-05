Starthilfe für Frauen in der Politik

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Bei gerade einmal 23,3 Prozent lag der Anteil weiblicher Abgeordneter in den Gemeindevertretungen Brandenburgs in der gerade zu Ende gegangenenn Legislaturperiode. Und nur 9,6 Prozent der Chefpositionen in den Rathäusern landesweit sind von Frauen besetzt.

"Frauen brauchen mehr Vertreterinnen und Vertreter in der Politik, wenn ihre Interessen in die Gesetze einfließen sollen", kommentiert die Barnimer Gleichstellungsbeauftragte Sylvia Setzkorn die Statistik. Sie unterstützt die landesweite Initiative, mehr Frauen in die Politik zu bringen und weist auf ein neues Angebot dazu hin: "Wir freuen uns, dass wir in Eberswalde Trainingsworkshops zur Unterstützung von politisch engagierten Frauen anbieten können", so Setzkorn.

Den Kurs richtet der Verein Frauen aufs Podium in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Barnim in der Kreisvolkshochschule aus. Er verfolgt Fragen wie: Wie will ich in meiner Gemeinde leben? Wie kann ich mir für meine Ziele Gehör verschaffen und Mitstreiter finden? Die Teilnehmerinnen erhalten unter anderem Fachkenntnisse für den Alltag in der Kommunal- und Landespolitik und haben die Möglichkeit, sich mit gleichgesinnten Frauen zu vernetzen.

In Eberswalde ist die Teilnahme am 24. August oder am 14. September möglich (Kosten: 90 Euro). Seminarzeit ist von 9 bis 17 Uhr. Ausweichtermine gibt es in Brück (Potsdam-Mittelmark) am 16. und 17. August (140 Euro, inklusive Übernachtung) sowie am 21. September. Am 16. November gibt es einen gemeinsamen Abschlusstermin für alle Seminare in Potsdam. Anmeldungen sind über die Kreisvolkshochschule möglich: info@kvhs-barnim.de.