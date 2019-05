Kaufland spendet für Löwenkinder

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) 3500 Euro sammelten 20 Kaufland-Märkte von Forst bis Berlin bei einer Osteraktion für die Frankfurter Löwenkinder. Am Donnerstag wurde die Spende übergeben. Die Mitarbeiter hatten Osterkörbchen gebastelt und gefüllt und diese dann an die Kunden für einen guten Zweck verkauft. "Wir wollten eine Sache ordentlich unterstützen und da fiel die Wahl auf die Löwenkinder", erklärt Kaufland-Verkaufsleiterin Kerstin Zschorlich. Auch die Leiter der Frankfurter Kaufland-Märkte freuten sich über die Spende für den Verein Löwenkinder, der sich aktuell um 60 schwerkranke Kinder und deren Familien kümmert. Derzeit laufen die Planungen für den Ausbau des Standortes in der Heilbronner Straße, berichtete Geschäftsführerin Denise Börner.