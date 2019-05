Mit Glitzerschuhen ins Land OZ

Die Guten kämpfen gegen die Bösen: Die Proben für das märchenhafte und abenteuerliche Stück "Falscher Zauber in OZ" am Oberstufenzentrum Palmnicken (OSZ) laufen auf Hochtouren. © Foto: Ruth BUder

Ruth Buder

Fürstenwalde (MOZ) Wer wissen will, was es mit dem "Falschen Zauber in OZ" auf sich hat, muss sich nicht mehr lange gedulden – am 15. Juni gibt es die Premiere.

Jedes zweites Wochenende kommen seit dem Herbst die Akteure der Theatergruppe des Oberstufenzentrums Palmnicken zusammen, um das Stück einzustudieren. Auch am vergangenen Sonnabend. Wie immer in den zurückliegenden 13 Jahren hat Iris Winkel, die am OSZ Friseure unterrichtet, die Fäden in der Hand. Auch für die diesjährige Aufführung hat sie sich die Geschichte ausgedacht, das Drehbuch geschrieben und setzt es nun mit Ralf Schlösser und Christian Piesk in Szene. "Ich habe als Kind schon Theater gespielt, habe gern getanzt und war beim Ballett. Und ich liebe fantastische Geschichten", erklärt die 57-jährige ihr Engagement für die beständige Theatercompany.

Fantastisch geht es auch beim "Falschen Zauber in OZ" zu. Angelehnt ist die Geschichte an "Der Zauberer von OZ" des amerikanischen Schriftstellers Lyman Frank Baum. Vor zehn Jahren wurde sie am OSZ schon einmal aufgeführt. In ihrer neuen Version ist die damalige Hauptdarstellerin Dorothy in die Jahre gekommen und nun eine Großmutter. Ihrer Enkelin Sky hat sie von ihrer abenteuerlichen Geschichte im Land OZ erzählt. Daraufhin schnappt sich Sky Großmutters rote Glitzerschuhe, das bunte Sommerkleid und ihre Kampfkleidung und macht sich auf in das Land OZ, wo der Zauberer sich zu einem Diktator entwickelt hat, die Guten gegen die Bösen kämpfen und abenteuerliche Dinge passieren.

Die kleine Sky wird gespielt von der neunjährigen Sidney Pieske, die mit weiteren fünf Schülern der Theodor-Fontane-Grundschule zu den insgesamt 28 Mitwirkenden gehört. Unter ihnen sind Schüler und Mitarbeiter des OSZ sowie Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums und des Bernhardinums.

Schon zum zehnten Mal spielt Jasmin Püschel mit, diesmal als Hexe. "Es macht sehr viel Spaß, wir sind zu einer großen Familie zusammengewachsen", sagt die 19-jährige, die Erzieherin werden möchte. Florian Kunz (27), der 2011 am OSZ sein Abitur gemacht und als Dreizehnklässler bei "Romeo und Julia" mitgespielt hat, studiert inzwischen in Berlin, wohnt in Potsdam und kommt wegen der Proben immer nach Fürstenwalde. "Hier hängt mein Herz dran. Das ist mehr als eine normale Theatergruppe", sagt der künftige Physik- und Informatik-Lehrer.

Kostüme um- und neu genäht

Die Kostüme für das neue Stück stammen zum Teil aus dem Fundus – alle Utensilien und Dekorationen werden aufbewahrt –, zum Teil wurden sie um- beziehungsweise neu genäht. Iris Winkel lobt in diesem Zusammenhang ihre syrischen Friseurlehrlinge, die wunderbar schneidern könnten und tatkräftig mitgeholfen hätten. Für den guten Ton und einwandfreie Technik sorgt Maurice Passin aus der 12. Klasse. Er kennt sich aus, denn nebenher hat der 18-Jährige schon bei Veranstaltungsfirmen gejobbt. Auch er hofft, dass die Aufführungen in Palmnicken im Amphitheater, also unter freiem Himmel, stattfinden können. Bei schlechtem Wetter muss die Aula als Theaterbühne herhalten. Am 12. Juni findet die Generalprobe statt. Dann muss alles sitzen.

Aufführungen gibt es am 15. Juni um 19 Uhr (Premiere), am 16. Juni um 16 Uhr (Familienvorstellung), am 17. Juni um 9.30 und 12 Uhr sowie am 18. Juni um 12 Uhr (Schülervorstellungen) und zum Abschluss um 18 Uhr. Erwachsene zahlen acht, Kinder vier Euro. Reservierungen unter Tel. 0176 43438244 und 0157 82037550