Frankfurt (Oder) 15 deutsche, polnische und dänische Städte laden am 15. Juni mit vielfältigen Programmen zum zweiten Tag der Backsteingotik ein. Auch die Frankfurter St.-Marien-Kirche beteiligt sich mit einer Sonderführung und einem Restauratoren-Gespräch an der Aktion. Am Tag der Backsteingotik werden die mittelalterlichen Sakral- und Profanbauten Nordeuropas sowie ihre Ausstattungsstücke in den Fokus gerückt. Auch wenn St.-Marien weit im Binnenland liegt, birgt sie ebenfalls viele backsteinerne Schätze in ihren Mauern. Am 15. Juni soll vor allem der Außenbau der Kirche Beachtung finden. Um 14 Uhr startet dazu vor dem Infobereich eine Sonderführung mit Henriette Brendler. Um 15 Uhr schließt sich ein weiterer Programmpunkt im südlichen Seitenschiff an. Restaurator Lukas Böwe wird vor dem restaurierungsbedürftigen Erbbegräbnis über seine Erstbegutachtung im November 2018 berichten. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.

Der Tag der Backsteingotik wurde 2018 vom Verein "Europäische Route der Backsteingotik" ins Leben gerufen, um jedes Jahr am dritten Sonnabend Juni durch Aktionen und Veranstaltungen der Mitgliedsstädte auf das Thema aufmerksam zu machen. Eingebunden sind auch Akteure aus der Denkmalpflege, Wissenschaft, Verwaltung, von Kirchen und dem Tourismus. Frankfurt ist seit 2012 Mitglied im Verein.