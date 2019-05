Menschenrettung demonstriert

Renate Meliß

Melchow Ihr 95-jähriges Bestehen feierte am Sonnabend die Melchower Freiwillige Feuerwehr. Wehren aus Tempelfelde, Biesenthal, Grüntal, Rüdnitz, Schönholz, Tuchen-Klobbicke, Marienwerder und Ruhlsdorf-Sophienstädt rückten an. "1924 gegründet konnte damals nur mit einfachsten Mitteln gelöscht werden, wenn ein Feuer ausbrach", so Ortswehrführer Andreas Beier. Das Thema Technische Hilfe hingegen überwiegt heute, während die Anzahl an Bränden abnimmt.

So demonstrierten die Kameraden ihre Einsatzbereitschaft bei Personenrettungen nach einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. "Neue Baustoffe oder Photovoltaikanlagen stellen hohe Anforderungen an uns", so der Wehrführer, der 29 aktive Mitstreiter in der aktiven Truppe hat. 13 Mitglieder arbeiten mit in der Jugendwehr, darunter acht Mädchen. Die Alters- und Ehrenabteilung gehört dazu. "Aber auch wir haben natürlich Probleme, und das ist zum Beispiel die Absicherung der Tagesbereitschaft", so Andreas Beier. Mit dem neuen Löschfahrzeug, einem LF 10, wurde die Arbeit jedoch leichter.

Diesmal wurde aber kräftig gefeiert. Bei Kaffee, Kuchen und am Grill sowie mit Wettbewerben für die Jüngsten bot die Melchower Wehr vieles an.