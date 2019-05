MOZ

Woltersdorf (MOZ) Traditionell lädt die Freiwillige Feuerwehr ab Himmelfahrt wieder zur großen Sause ein. Dieses Mal wird ein Jubiläum begangen: das 125-jährige Bestehen der Truppe.

Am Donnerstag wird ab 10 Uhr zum Himmelfahrtsfest gebeten. Am Freitag geht es um 16 Uhr los, ab 20 Uhr macht das Duo Party-Tune Stimmung. Weiter geht es am Sonnabend ab 10 Uhr mit einem bunten Programm. Für 11.30 Uhr ist ein Feuerwehrgottesdienst geplant.