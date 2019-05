Massen auf der Messe

Messerundgang: Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (Mitte) am Stand der Wohnbauten GmbH auf der 15. Inkontakt. © Foto: Oliver Voigt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Schwedt erlebte am Wochenende eine der erfolgreichsten Messen in der 15-jährigen Geschichte der Inkontakt. 275 Aussteller aus Schwedt, Uckermark und Polen konnten kaum klagen über mangelnden Andrang. Im Haus und Umfeld der Uckermärkischen Bühnen stießen vor allem Mitmachangebote der Aussteller auf Interesse. Der Veranstalter schätzte die Besucherzahl der frei zugänglichen Messe auf 7500.

Intendant Reinhard Simon weihte mit Politikern und Sponsoren stolz als Neuheit eine Messebrücke über die Berliner Straße ein. Auf der Odertalbühne eröffnete der Hausherr mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, Uckermark-Landrätin Karina Dörk und Bürgermeister Jürgen Polzehl offiziell die Schau. Der Messerundgang mit dem Minister führt zuerst zu den Ständen der Kommunalunternehmen Stadtsparkasse, Wohnbauten und Stadtwerke, die als Sponsoren den kostenfreien Eintritt zur Messe ermöglichen.

Von Pink-Panther-Klängen des Bundespolizeiorchesters, sehenswerte Choreografien Schwedter Tanzgruppen bis hin zu Konzerten mit Songs von Bruce Springsteen und den Bee Gees gab es auch kulturell gute Unterhaltung.

Auffällig war die Präsenz zahlreicher Industriefirmen, sonst eher untypisch auf Publikumsmessen. So präsentierten sich Pumpenspezialisten, Maschinenbauer, Automatisierer oder Ingenieurbüros, die für die Industrie arbeiten, mit ihrer Niederlassung in Schwedt. Sie nutzten die Messe, um sich als Arbeitgeber vorzustellen. Ihre Stellenangebote waren sichtbar an den Ständen markiert. Firmen wie A&W Apparate und Wärmetauscher, A. Fasselt Engineering oder John Brown Voest Schwedt suchten Ingeniere und andere Fachleute. Andere Firmen wie Klaus Union und Hermetia Baruth stellten Investitionspläne vor.

Den größten Andrang hatten die Publikumslieblinge PCK mit Robotik, Lego, Digitalzeichner und 3-D-Brillen für einen 360-Grad-Film aus dem Werk. Leipa hatte viel Andrang beim Papierschöpfen, die Wobag mit einem Gewinnspiel und Karten für ihr Diamantenes Jubiläum im Juli. Die Wohnbauten stellten erstmals eine Ansicht vom Sonnenhaus am Bahnhof vor. Die Schlange vor dem Magyar Langos von Ferenc Moricz war rekordverdächtig.