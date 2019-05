Slammen unter roten Kastanienblüten

Matthias Wagner

Eberswalde Öfter mal was Neues: Nachdem der Poetry-Slam des Humboldt-Gymnasiums in den vergangenen drei Jahren im Weinkontor in der Alten Ofenfabrik gastiert hatte, wechselte man in diesem Jahr auf das Anwesen der Familie Koch an der Ackerstraße: das Café Liesbeth. Ein Ort, der aus der Zeit gefallen schien. Mit einer Holzbühne unter rotblühenden Kastanien und Efeu bewachsenen Mauern. Allerlei alten Gebrauchsgegenständen und einem kleinen Pavillon.

Hier fühlten sich die Schüler am Freitagabend inspiriert, im Rahmen des Dichterwettstreits poetische und darstellerische Höchstleistungen zu vollbringen. Federführender Ideengeber war wieder Deutschlehrer Karsten Bunsas. Ihm zur Seite stand Lehrerin Carola Volk.

Ein bisschen fühlte man sich an den antiken Dichter Ibykus, den Götterfreund, erinnert, der in Schillers dramatischer Ballade einst zum Kampf der Wagen und Gesänge auszog und den Tod fand. Ganz im Gegensatz zu der schaurigen griechischen Mordgeschichte waren in Eberswalde allerdings, zur Freude aller Beteiligten, am Ende keine Opfer zu beklagen, sondern nur Sieger zu feiern. Es gab strahlende Gesichter über eine rundum gelungene Veranstaltung.

Viele haben Lampenfieber

Nachwuchsdichter aus den Klassenstufen 5 bis 12 wetteiferten um die Stimmen des Publikums. Natürlich war das für die meisten eine aufregende Sache. Den Anfang machten die Sechstklässler Paul Berghof und Santino Scholl. Ihr Beitrag, auf Neudeutsch auch "Slam" genannt, trug den Titel "Lehrer" und widmete sich sowohl den strengen, als auch den etwas lockereren Pädagogen. Für die beiden Jungen war der Auftritt eine Premiere und entsprechend groß das Lampenfieber. Dennoch verlief alles reibungslos. Auch für Danielle Schubert, Finya Zimmermann und Lea Benser, die mit "Lästerschwestern" auftraten, war es eine besondere Angelegenheit. Deshalb hatten viele Schüler auch ihre Eltern zur Verstärkung mitgebracht. Nicholas Clauder und Moritz Schwickal (beide Klasse 10) moderierten den Abend souverän.

Das Publikum entscheidet

Das Publikum stimmte nach dem letzten Auftritt mittels zuvor ausgegebener Handzettel ab. Eine Jury zählte das Votum für zwei Altersgruppen aus. Den Contest der Klassen 5 bis 8 konnte Tessa Hanke für sich entscheiden. Der Sieg war am Ende mehr als eine Entschädigung für die bangen Minuten des Lampenfiebers. Bei den Klassenstufen 9 bis 12 siegte Ben Zimmermann.

"Das war wieder einmal ein bewegendes nächsten Erlebnis", zog Karsten Bunsas Resümee. Er lobte die Einsatzbereitschaft und das Engagement aller Beteiligten.

Die Veranstaltung wurde von einigen Eberswalder Unternehmen mit Preisen für die Sieger unterstützt. Im nächsten Jahr werde es jedenfalls eine Neuauflage geben, stellten die Organisatoren in Aussicht.