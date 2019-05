Ein längerer Bahnsteig für Hütte

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die deutsche Bahn und das Land haben in der vergangenen Woche stolz verkündet, dass am Bahnhof in Eisenhüttenstadt unter anderem der Bahnsteig verlängert werden soll, damit dort auch künftig längere Züge halten können.

Doch beinah wäre es nicht so weit gekommen. Denn in der ersten Planung für die Sanierung des Bahnsteiges in Eisenhüttenstadt sollte der sogar verkürzt werden. Erst als das Planfeststellungsverfahren schon im Gang war, war der Fehler aufgefallen.

Derweil scheint tatsächlich für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte in Eisenhüttenstadt das Ende in Sicht, dass für sie Bahnfahren in Eisenhüttenstadt ein nicht überwindbares Hindernis ist. Der Zugang soll barrierefrei gestaltet werden. Die Planungen sehen bisher vor, dass Mitte des kommenden Jahres begonnen werden soll, eine neue Unterführung zu bauen, die die östliche und westliche Seite des Bahnhofes verbindet.

Zu den Zügen gelangt man dann von der Unterführung durch Aufzüge. Außerdem wird ein Blindenleitsystem angebracht. Die bisherige Unterführung am Bahnübergang soll später zurückgebaut werden.