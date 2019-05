Männerchor auf großer Konzertreise

Dieter Gutsche

Beeskow Auf seinen Reisen tritt der Beeskower Männerchor als kultureller Botschafter unserer Stadt auf und macht somit die Kreisstadt bekannter. Mit dabei sind immer die Frauen der Sangesbrüder, als Fanclub und moralische Stütze. Die mittlerweile 20. Chorfahrt führte die Sänger in den Harz nach Blankenburg und Umgebung. Zu Gast war man beim Männerchor "Eintracht-Frohsinn" aus Trautenstein, übernachtet wurde im Schlosshotel Blankenburg.

Am ersten Abend fand ein großes Chorkonzert in der Kirche in Trautenstein statt. Die Kirche war mit über 200 Besuchern fast voll besetzt. Im Wechsel sangen der Beeskower Männerchor und der Männerchor Trautenstein. Extra einstudiert hatten die Beeskower das Lied "Harzheimat". Besonders gut und auch unter die Haut gehend kamen bei dem Publikum die Lieder "Über sieben Brücken musst du geh‘n" und "Die Legende von Babylon" (engl. By the Rivers of Babylon) an und wurden mit viel Applaus bedacht.

Zum Abschluss des Konzertes traten stimmgewaltig beide Chöre gemeinsam auf. Viel gesungen wurde auch beim gemeinsamen Abendessen im Restaurant Druidenstein. Am Samstag stand zuerst eine Stadtführung in Quedlinburg auf dem Plan mit Gesang in der Blasiikirche. Am Nachmittag ging es dann weiter nach Wendefurth zur Bode-Talsperre und nach Hasselfelde zum Köhlermuseum. Dort gaben die Sänger ein gemeinsames Konzert mit dem Männerchor aus Wernigerode.

Ein unterhaltsamer Abend in der Köhlerhütte mit viel Gesang folgte. Der Köhlerwirt selbst ist Mitglied im Männerchor Wernigerode. Für nächstes Jahr ist der Männerchor aus Wernigerode zu unserem Stadtfest eingeladen.

Dampferfahrt auf der Elbe

Am letzten Tag umrahmte der Beeskower Männerchor den Gottesdienst in der Kirche in Gernrode, wobei unser Kantor Matthias Alward auf der Orgel spielte. Ein deftiges Mittagessen wurde im Quedlinburger Brauhaus eingenommen, bevor es mit Zwischenstopp in Magdeburg auf die Heimreise ging. In Magdeburg hielt der Vorstand des Chores eine Überraschung und krönenden Abschluss anlässlich des 20. Jubiläums bereit. Eine Dampferfahrt auf der Elbe mit Durchfahrt und Besichtigung des dortigen Schiffshebewerkes war organisiert worden.

Für alle Beteiligten waren es schöne und erlebnisreiche Tage. Dafür herzlichen Dank an unseren Vorstand, allen voran Günther Fürst und Karl-Heinz Voortman, für die perfekte Vorbereitung und Organisation, unseren musikalischen Leiter und Kantor Matthias Alward, sowie unseren Gastgebern. Ein großer Dank gilt auch unserem nun schon langjährigen Busfahrer Lothar Laske von dem MST-Reisen Herzberg, der uns immer wieder sicher ans Ziel und wieder zurück bringt.