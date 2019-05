Spannendes Finale knapp entschieden

Holger Maasch

Britz Nach Abschluss der BillardSaison finden die Einzelmeisterschaften in der Region Nordbrandenburg statt. So ermitteln die jeweiligen Staffeln im Kreis Barnim ihren Besten, gefolgt von der Kreiseinzelmeisterschaft für den KFA Barnim. Weiter wurde eine Einzelmeisterschaft nach Leistungsklasse mit Teilnehmer unter 240 Schnitt ausgespielt und natürlich die Regionalmeisterschaft mit allen aktiven Spielern des Bezirks-Kreisverbandes aus dem Barnim und Märkisch-Oderland.

Fünf von sechs gewonnen

Fünf der sechs Wettbewerbe konnte der neu gegründete Billard-Verein aus Britz gewinnen. Bei der Bestenermittlung der 2. Kreisklasse gewann Olaf Jänicke aus Britz vor Dominik Gersdorf aus Kruge und Danny Heine, ebenfalls aus Britz.

In der 1. Kreisklasse konnte Andre Reglitzky aus Lichterfelde den Sieg nach Hause bringen vor Paul Wrobel, ebenfalls aus Lichterfelde, und Jens Peitsch aus Hohenfinow. In der Barnimliga gewann Henry Durke aus Britz vor Benno Schulz vom SSC Eberswalde und Gerd Kohlhase aus Blumberg. In der Leistungsklasse unter 240 erreichte Willi Heimbach aus Britz den ersten Platz vor Holger Apitz und Sascha Richter aus Sophienstädt.

Teilnehmerfeld stark besetzt

Die Kreiseinzelmeisterschaft gewann Andre Meseke aus Britz mit tollen 584 Holz vor Rüdiger Weiher und Degenhard Gericke aus Blumberg. Höhepunkt der Einzelmeisterschaften war die Regionalmeisterschaft in Oderberg. In der ersten Runde konnte Tino Wilke aus Falkenberg mit 275 das erste Achtungszeichen setzten. Am Ende trumpften aber die Britzer auf. Holger Maasch eröffnete mit 292 gefolgt von Andre Meseke mit 293 und Richard Maiwald mit der Tagesbestleistung von 310. Für Spannung war gesorgt. Dann übernahm Torsten Nickel mit tollen 280 und 551 die Führung. Holger Maasch rettete den dritten Platz. Im Finale Andre Meseke gegen Richard Maiwald wechselte die Führung, bevor sich zum Schluss Richard Maiwald durchsetzen konnte.